聯合報社論／稱病輔選的部長，救不起壞死的教育

立委爆料，教育部長鄭英耀（中）請假立法院教文委員會會議，前往彰化陪同民進黨彰化縣長參選人陳素月跑行程。聯合報系資料照 林敬家

教育部長鄭英耀向立院教育及文化委會請病假，卻遠赴彰化陪民進黨縣長參選人陳素月跑行程。當天立院議程是修改高中以下教師解聘及考核辦法，防範校事會議濫訴教師，解決校園管教權崩解的困局。鄭英耀缺席去輔選，挨批「身體差不去立院，卻有力氣去輔選」。

鄭英耀辯稱，當天因公務向立院請假，赴彰化視導並非輔選，是「宣導賴總統政見均衡台灣」，還呼籲外界「不要太政治」。然而，鄭英耀先前在教育及文化委會稱病，藍委還親送他出場，請他多休息，接下來再排議程，也不敢要求他到場，怎料他跑去彰化輔選。相比校事會議危害校園秩序，修法攸關廿萬教師，他去彰化「關心」幾所小學屋頂隔熱、空調更新，會不會太「不知輕重」？緊隨鄭英耀全縣跑透透的陳素月，更以「彰化縣長候選人」身分表功宣傳鄭到彰化是她邀的。如果這不是輔選，什麼是輔選？

若真如教育部所言，鄭英耀赴彰化是關心地方教育及重大教育事件處理，他早該訪視高雄市。光是上半年，高雄不僅有綠委賴瑞隆愛兒霸凌同學，還有老師分別因霸凌案墜樓及被市府強制送醫。議員忙於調解校園霸凌案，但市府成案是零，疑似吃案。高雄校事會議受理檢舉老師的比率居六都之冠，高達百分之七十五。難道鄭英耀不該去了解高雄校園失序到何種程度？莫非避免傷及賴瑞隆選情？顯然不去高雄也是一種輔選。

部長「身體不好」，基礎教育也病入膏肓。六月韓劇「鐵拳教育」播映，燃起民間忿忿共鳴，教育部依然不見病識感。鄭英耀聲稱校事會議已修正為不處理匿名投訴，情況明顯改善。但一線教育人員大多不以為然，尤其五月高雄市一名優秀資深國小教師在校墜樓身亡，他生前遇學生霸凌和怪獸家長，陷入申訴程序孤立無援。

七年前為淘汰不適任教師，教育部推動實施校事會議制度，但矯枉過正，造成嚴重濫訴，管教權形同被沒收，很快演變成全國性校園亂象，助推教師逃亡潮。而教學現場並未因校事會議步入正軌，反而屢見學生與家長對老師施暴霸凌，讓教師採取防禦性教學。

九十年代教改以來，為彰顯學生人權、受教權與校園民主，《教育基本法》只對學生各項權益明文規範國家必須保障，但對教師專業自主僅簡化為「應予尊重」。後來的兒少、性平及校園霸凌防制相關法規都獨重學生。相比之下，教師管教權及教權保護還停留在低階法律及行政命令。

學權與教權嚴重失衡，不僅扼殺教師熱情，也因管教權不彰，使教學現場失序，學生無法安心學習。另外，課綱激進改革，造成師生負擔沉重，教育資源從城鄉不均惡化到公不如私，使得人才培育的危機纏雜難解。基礎教育的結構堪比危樓。

台日韓星高中以下師生都有嚴重挫折感，差別在於競爭對手國家政府積極解決問題，從師生關係、升學壓力到平衡階級造成的教育落差，以確保教育投資能轉化為國力。反觀賴政府，面對老師趕著退休去職，學生無法畢業人數連年上升，政策還局限於減免學費及硬體補助，或高好騖遠清談ＡＩ教育。

台灣奇蹟植基於教育品質，如今卻要靠韓國戲劇來喚起社會覺醒，催促賴政府加速改革，令人嘆慨。更可悲的是，教育政策秉持「講政治，護選票」，執政者把校園當作動員工具。總統的責任不該是盤算有多少高中生可上戰場，如果校園如一片壞死荒原，無法孕育人才，還製造大量社會問題，奢談什麼國家韌性和未來？