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聯合報黑白集／食品下架的法規與良心

聯合報／ 黑白集

中聯油脂爆大豆沙拉油驗出致癌物，問題油流向全國至少300家業者，人心惶惶。台北夜市攤販特別貼出公告聲明無使用「泰山」、「福壽」、「福懋」三家油品，請客人安心。 記者蘇健忠／攝影
中聯油脂爆大豆沙拉油驗出致癌物，問題油流向全國至少300家業者，人心惶惶。台北夜市攤販特別貼出公告聲明無使用「泰山」、「福壽」、「福懋」三家油品，請客人安心。 記者蘇健忠／攝影

台灣再傳食用油品致癌物超標的重大食安事件，從三家油品業者延燒到下游至少三百家食品業者。雖然食藥署說這些產品食安風險低、依規定不必回收，但會有多少業者主動發揮道德良心下架，全民都在看。

從毒物及食安專業角度，隨著科技進步，儀器檢測感度大幅提升，要求所有毒害物質都必須「零檢出」，實務面很難做到。食藥署的食品違規案件處理原則，即是基於下游食品成品危害物質濃度已低，才未強制回收。

然而，台灣歷經多次食安風暴，「食安零容忍」不但是中央與地方政府對食品安全管理的重要原則，更早已成為人民的生活信仰。消費者有知情權，食藥署有責任促使相關資訊透明完整，而不是幫廠商「蓋牌」。如今竟從官員口中聽到「依規定不必回收、不會公布名單、盼外界勿肉搜」，不免讓人錯愕。

這或許是「法律是最低限度的道德」的弔詭所在：官員與業者好似只要合法合規就等於取得免責護身符，殊不知各行各業都有著超越法規的職業道德。三大油品業者應負起社會責任，上下游業者可協調主動下架回收。其實，台灣人民對於良心業者，經常是不吝給予「用新台幣下架」回饋的。

但食用油出問題，食藥署後知後覺，還把油品流向鎖進黑箱，到底是在守護人民食安，還是只想捍衛廠商利益？

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