聯合報社論／十億元的一課：金融業門神文化與監理漏洞

針對國泰金內控出包及衝突事件，國泰世華銀前董事長郭明鑑辭職，國泰金總經理李長庚（右二）1日上午召開記者會向社會致歉，並表示未來針對高管兼職「原則禁止，例外核准」。 聯合報系資料照

國泰投信因前董事郭明鑑兼任上市公司獨立董事的資訊未完整納入利害關係人控管，導致違反利害關係人投資規範，相關基金持有股票依法須處分，並重算基金淨值及補償投資人，影響逾五萬名基金受益人，補償金額約九點五億元，全數由公司吸收。事件看似源於內部資訊未能即時勾稽，實則暴露出台灣金融業長期存在的治理缺口，當高階主管兼職日益普遍，利害關係人控管是否仍停留在各自為政的管理模式，值得深思。

本案之所以引發關注，不只是國泰投信付出高昂代價，更因為它凸顯大型金控集團內資訊管理機制未能有效串接。金管會表示，郭明鑑的兼職資料已由銀行端依法申報，但同屬國泰金控的投信並未同步掌握，致使利害關係人控管出現漏洞。一項看似細微的行政疏失，最後卻演變成近十億元的損失，也使金融機構的公司治理與內控制度再度受到檢驗。

事件發生後，金管會要求全面清查基金及全權委託帳戶是否持有相關股票，顯示這並非單一公司的偶發事件，而是金融業共同面臨的制度風險。如果資訊傳遞無法跨越子公司界線，利害關係人控管便容易流於形式；若制度設計無法因應高階主管兼職日益普遍的現況，再完善的法令仍可能留下管理死角。

金融業負責人兼任上市公司董事或獨立董事，是市場常態。企業基於經營經驗、產業交流或公司治理需求延攬專業人士，原本無可厚非。然而，兼職愈多，利益衝突愈複雜，管理成本也愈高；若加上退休官員轉任金融業，引發外界對「門神文化」的聯想，更容易削弱社會對金融市場公平性的信任。問題不在兼職本身，而在制度是否足以確保利益迴避、資訊透明與有效監督。

現行制度主要透過兼職申報、公司治理及利益衝突管理等機制規範金融機構負責人的兼任行為，並未直接限制兼職數量。金管會亦表示，監理重點並非兼職多寡，而在是否足以履行職責，以及是否產生利益衝突。此一監理理念雖無不當，但前提是資訊必須完整、內控必須落實、稽核必須有效。若連同一金控集團內部都無法及時掌握相關資訊，應重新檢視制度設計。

金管會主委彭金隆面對立委質詢時表示，「監理沒有擺爛、治理的確失靈」。但若現行制度足以防範風險，為何直到事件發生，才浮現相關漏洞？監理的價值，不僅在事後究責，更要在事前預防。

金融市場的基礎，在於投資人對制度的信任。此次事件投資人的損失雖由公司吸收，但市場信心受到的衝擊，非金錢可衡量。主管機關除要求業者改善內控制度外，更應重新檢視跨子公司資訊共享、利害關係人辨識、兼職資訊揭露及利益衝突管理等制度，是否仍符合大型金控集團經營現況，並建立更具一致性的監理標準，而非僅在事件發生後以專案金檢補強。

監理有沒有擺爛？金管會應該用具體、可檢驗的制度變革回應外界質疑。例如針對所謂的「門神」，光是彭金隆表態「只有監理官，沒有老長官」是不夠的，須訂出具體規範，化解外界疑慮。

當金融集團的組織愈來愈龐大、董事兼職愈來愈普遍，監理思維也不能停留在過去分散管理的模式。近十億元代價的教訓不能只停留在道歉，無論金融業或金管會，絕不能在風頭過後恢復原狀，改革更不能虛晃一招，期許這場危機真的能給金融業好好上一課。唯有讓資訊透明、責任明確、監理到位，才能避免下一堂代價更高的課，再次由投資人與市場承擔。