經濟日報社論／美國建國250年 面臨價值考驗

根據美國媒體報導川普重回白宮後財富增長驚人。 路透

根據美國媒體報導川普重回白宮後財富增長驚人。依外媒估算，川普去年就大賺了22億美元，這裡面增加最多的包括加密貨幣和虛擬資產，有媒體股票、虛擬貨幣、迷因幣權利金。還有很多配偶和未成年子女的資產。川普生財有術，可能是美國建國250年最會賺錢的總統。

資產增加一部分是股票賺錢，川普的股票多元，特別是AI、半導體，如輝達、蘋果、博通、英特爾、微軟等都是他的最愛。川普名下的投資帳戶進出股市交易頻繁，平均每天63次交易；時機捏拿準確，例如，去年4月宣布對世界各國課徵關稅，引爆全球股市大跌，此帳戶則大量進場掃貨，隔天他說，現在是絕佳的買進時機，下午宣布暫停部分關稅措施，美股隨即強勢反彈。

川普回應外界的詢問，說「我能獲利，是因為股市在上漲，大家都在賺錢」，這也引爆了很大爭議。美國這幾年股市上漲，但最新的統計，最富有的1%家庭，擁有一半的企業股票、基金；最富有的10%，擁有87%的股票、基金；相對的，底層的50%家庭，只擁有1%的股票。股市的牛市，進一步擴大財富差距，形成扭曲的K型社會。美國很多窮人，一直質疑川普和億萬富豪內閣，「你們這些有錢人，會了解我們窮人的生活？會解決我們的問題？」

美國蘋果公司因全球記憶體缺貨，所以希望進口中國大陸長鑫、長江存儲的記憶體晶片，這兩家公司被國防部列為黑名單。現蘋果透過多方遊說，希望川普同意進口，是否會放行？這也是全球半導體界矚目的課題。

川普加密貨幣財富更是賺得盆滿缽滿，川普的比特幣炒作，由他的兒子們和美國中東特使威科夫的兒子們共同創辦，川普掛名「名譽共同創辦人」。他們賺錢的方式，包括川普加密代幣的銷售、股權變現、找國際共同投資穩定幣。其中以川普就職前推出了迷因幣業務，憑肖像和授權，就賺了6.35億美元。

川普這一任期，兌現競選承諾「將美國打造成全球加密之都」。任命多位加密貨幣支持者，擔任關鍵的官員，包括統籌加密貨幣和AI的沙皇薩克斯、證管會主席阿特金斯、期貨委員會主席昆騰茲、財政部長貝森特，這些人都是操作加密及虛擬貨幣的能手，配合川普的指示，推出加密貨幣國家優先命令、比特幣儲備與數位庫存、天才法案，給予比特幣交易熱絡及虛擬幣交易鬆綁，這樣實質的推動，讓川普的公司大大受惠。

川普個性恣意妄為、我行我素，不會在意任何瓜田李下、利益衝突的迴避，況且美國聯邦衝突法明定，總統和副總統都豁免於利益關係。

川普是美國開國250年來最會賺錢的總統，對照來看，美國最窮的總統是杜魯門；這位結束二戰，推出杜魯門主義，圍堵共產主義形成新冷戰格局，也投入巨資推動馬歇爾計劃，援助西歐戰後重建，並主導北約成立，在歷史上功業彪炳。他卸任總統後，為了生活，賣掉家族農地，每月靠軍人退休俸112元過日子，生活拮据，後來美國國會通過「前總統法」，每年向前任總統提供25,000美元的養老金。

川普唯利主義的價值觀，當然會在他的內政、外交施政中顯現；這也影響美國朝野急功近利，好操短線的作為。川普很多美國內政，走在違憲的邊緣，民間違法亂紀的事情也增加；在國際上，從課徵各國關稅、強擄委內瑞拉總統、掀起伊朗戰爭，以至美加墨三國貿易協定的延續，在在都以利為中心，失去盟邦對美國的信賴。慢慢侵蝕美國建國以來所標榜的「民主、法治」精神，川普治理下的美國，價值觀正在改變，也為「東升西降」添加柴火，對中國大陸的國力壯大，提供相當助力。