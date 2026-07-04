聯合報黑白集／賴清德別忘了自己肩膀

賴清德總統（中）日前出席指南宮「孚佑帝君成道1146周年大典」，針對內湖淹水暗批蔣萬安。 聯合報系資料照

指南宮紀念呂洞賓成道千年，賴總統卻在典禮上數落台北內湖淹水，明誇沈伯洋，暗刺蔣萬安。賴清德還說，面對淹水，「要有作為的，是地方政府」。真是哪壺不開提哪壺，賴總統兩年前說過，「每個縣市淹水，都是中央的責任」，他忘了嗎？

說真的，人家宮廟慶典，總統卻當成競選場子跑去噴政治口水，總嫌有些不禮貌。再說，要拉抬沈伯洋，也得掂掂他的斤兩，不能胡誇；否則，反而被選民看扁。何況，前一天沈伯洋說要把萬芳醫院變「醫學中心」已經鬧了笑話，殊不知該醫院廿二年前就是醫學中心。而提名如此離譜的候選人，不正是清德兄的英明決定嗎？

關於治水，賴清德的話說多了，更頻頻露餡。八年前，他擔任閣揆因中南部淹水挨批，他回嗆「哪個城市不淹水」、「批評的人可以去當上帝」。兩年前，他巡視屏東災情，以暖男口氣說「每個城市淹水，都是中央的責任」。但面對台北淹水，他卻厲聲譴責地方政府要對淹水有所作為。

賴清德所謂的治水責任，不僅在「中央」與「地方」之間跳來跳去，更在藍綠之間變來變去。他一派理直氣壯，內心卻是無限推諉，把擔子都往對手身上推，自己卻從不承擔責任。就像，他當年「用政治生命擔保吳乃仁的清白」，最後卻食言收場。賴總統忘了自己有肩膀嗎？