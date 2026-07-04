聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／賴清德別忘了自己肩膀

聯合報／ 聯合報黑白集

<a href='/search/tagging/2/賴清德' rel='賴清德' data-rel='/2/105093' class='tag'><strong>賴清德</strong></a>總統（中）日前出席指南宮「孚佑帝君成道1146周年大典」，針對內湖淹水暗批蔣萬安。 聯合報系資料照
賴清德總統（中）日前出席指南宮「孚佑帝君成道1146周年大典」，針對內湖淹水暗批蔣萬安。 聯合報系資料照

指南宮紀念呂洞賓成道千年，賴總統卻在典禮上數落台北內湖淹水，明誇沈伯洋，暗刺蔣萬安。賴清德還說，面對淹水，「要有作為的，是地方政府」。真是哪壺不開提哪壺，賴總統兩年前說過，「每個縣市淹水，都是中央的責任」，他忘了嗎？

說真的，人家宮廟慶典，總統卻當成競選場子跑去噴政治口水，總嫌有些不禮貌。再說，要拉抬沈伯洋，也得掂掂他的斤兩，不能胡誇；否則，反而被選民看扁。何況，前一天沈伯洋說要把萬芳醫院變「醫學中心」已經鬧了笑話，殊不知該醫院廿二年前就是醫學中心。而提名如此離譜的候選人，不正是清德兄的英明決定嗎？

關於治水，賴清德的話說多了，更頻頻露餡。八年前，他擔任閣揆因中南部淹水挨批，他回嗆「哪個城市不淹水」、「批評的人可以去當上帝」。兩年前，他巡視屏東災情，以暖男口氣說「每個城市淹水，都是中央的責任」。但面對台北淹水，他卻厲聲譴責地方政府要對淹水有所作為。

賴清德所謂的治水責任，不僅在「中央」與「地方」之間跳來跳去，更在藍綠之間變來變去。他一派理直氣壯，內心卻是無限推諉，把擔子都往對手身上推，自己卻從不承擔責任。就像，他當年「用政治生命擔保吳乃仁的清白」，最後卻食言收場。賴總統忘了自己有肩膀嗎？

社論 黑白集 賴清德 沈伯洋 政治

延伸閱讀

賴總統點名內湖淹水 蔣萬安：拒絕對立少口水

藍轟雙標 賴清德指內湖淹水罕見北市要檢討 被挖出當年屏東勘災這麼說

【即時短評】賴總統談淹水 「雙標」真能助攻沈伯洋？

新聞眼／防災較勁 只見賴總統韌性雙標

相關新聞

經濟日報社論／經濟果實不能只屬於少數人

台灣經濟近年來交出亮眼成績單。出口屢創新高，台股指數不斷刷新歷史紀錄，半導體產業穩居全球供應鏈核心地位，人均GDP可望於2026年突破4萬美元。從經濟指標來看，台灣正處於近數十年來少見的繁榮時期。

聯合報黑白集／賴清德別忘了自己肩膀

指南宮紀念呂洞賓成道千年，賴總統卻在典禮上數落台北內湖淹水，明誇沈伯洋，暗刺蔣萬安。賴清德還說，面對淹水，「要有作為的，是地方政府」。真是哪壺不開提哪壺，賴總統兩年前說過，「每個縣市淹水，都是中央的責任」，他忘了嗎？

聯合報社論／吳乃仁橫行自如，證明政黨輪替之必要

台糖前董事長吳乃仁因賤賣台糖土地遭判賠一．七億元，但一拖十年，台糖最近才向地院聲請將他管收。誰料，吳乃仁僅遭管收十二天便稱病獲釋，分文未還，台糖即撤回管收聲請。如此一來，這筆債款極可能變成呆帳，轉由全民共同承擔。吳乃仁藉民進黨派系大老的威風游走司法漏洞，寫下了讓全民驚奇的一頁：原來這就是「綠色轉型正義」的真相！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。