經濟日報社論／經濟果實不能只屬於少數人

從經濟指標來看，台灣正處於近數十年來少見的繁榮時期。法新社

台灣經濟近年來交出亮眼成績單。出口屢創新高，台股指數不斷刷新歷史紀錄，半導體產業穩居全球供應鏈核心地位，人均GDP可望於2026年突破4萬美元。從經濟指標來看，台灣正處於近數十年來少見的繁榮時期。

然而，更值得關注的是：經濟數字亮眼，社會焦慮卻未見明顯緩解。許多年輕人對未來感到迷惘，中產階級對居住與教育成本憂心忡忡，傳統產業與服務業從業人員普遍感受不到生活品質的改善。這種總體繁榮與民眾體感經濟脫節的現象，已成為台灣當前的警訊。

問題不在財富創造不足，而在財富形成與分享機制逐漸失衡。

工業化時代的財富累積，主要來自勞動、生產與創新。企業擴大投資，創造更多工作機會；勞工透過教育與努力提高生產力，進而改善生活條件。經濟成長與多數人收入提升之間，存在相對明確的連結。

但近年來，這套機制已逐漸鬆動。

伴隨全球資金充裕與科技產業崛起，股票市場已成為財富增長最快的領域。許多上市公司市值在短短數年間增加數倍甚至數十倍，帶動持股者財富快速累積。然而，股價上漲創造的龐大財富，往往集中於少數人手中。

這意味著，擁有資產者更容易透過資產增值累積財富；沒有資產者即使努力工作，收入成長也追不上資本市場報酬。財富差距已不再主要取決於能力與努力，而愈來愈受資產多寡決定。

這種現象若持續擴大，將對社會產生深遠影響。

首先，它會削弱努力與報酬之間的連結。當一個人數年工作所得，不及另一個人短期持股帶來的資本利得，人們自然會開始質疑勞動的價值。若社會普遍形成「工作不如持股、創業不如投資」的認知，將動搖長期支撐經濟發展的勤奮與創新精神。

其次，它可能加速財富的世襲化。股票市場看似人人皆可參與，但資本規模差異往往決定最終能分享多少成果。資金規模愈大，財富增值速度愈快。若資本報酬率長期高於勞動所得成長率，財富將持續向資產持有者集中，而缺乏資產的年輕世代則愈來愈難透過自身努力縮小差距。

當社會從「勞動決定收入」轉向「資產決定財富」，所面對的不只是貧富差距擴大，更是機會公平與社會流動性的弱化。

國際經驗顯示，當資本市場成為財富累積主要來源，而多數人難以參與時，即使經濟持續成長，仍可能帶動中產階級萎縮與社會信任下降。因此，近年許多先進國家重新強調「包容性成長」與「共享繁榮」，其核心不在否定市場經濟，而在讓更多人有能力參與財富創造。

對台灣而言，未來的重要課題不只是創造更多財富，更要擴大財富形成的參與基礎。

在此方面，行政與立法部門具有許多著力空間，除了推動產業升級，更應透過租稅誘因，鼓勵上市公司建立員工持股與利潤共享制度，使企業成長成果能直接回饋勞工；普及正確理財知識與教育，協助青年及早參與長期投資，透過定期定額、退休儲蓄帳戶等機制累積資本，讓更多人分享經濟成長成果；並藉由社會住宅、教育平權與職能提升政策，降低家庭背景對發展機會的影響，維持社會向上流動。

隨著資本所得占比持續提高，政府應關注國際相關制度的發展，並在兼顧投資環境、資本市場健全發展與租稅公平原則下，適時檢視相關制度是否符合未來經濟結構的需要。

至於受到關注的AI稅，由於課稅對象、稅基認定及經濟影響仍未明朗，國際間亦尚未形成共識，現階段宜持續觀察。

健康的社會可以存在財富差距，卻不能容許階級流動停滯。20世紀最成功的經濟體，並非因為富豪最多，而是因為擁有最強大的中產階級。唯有讓更多人共享成長成果，繁榮才能成為支撐國家長治久安與持續發展的力量。