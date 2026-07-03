聽新聞
0:00 / 0:00
聯合報黑白集／指鹿為馬
國民黨提出無人載具條例，反對二一○○億特別預算，主張未來六年每年編列不低於四百億元。民進黨籍的退輔會前副主委李文忠，第一時間對此表示肯定，呼籲朝野版本相互整合。但「李大砲」的看法顯不符上意，府方帶頭批評在野「侵奪行政權」，稱若以年度預算編列會排擠其他支出。國防部長顧立雄說，如何保證每年都通過四百億、不被立院刪減？
近年面對預算爭議，執政團隊的發言幾皆同一心態：因為無人機（包括先前的軍購或國產疫苗）對台灣太重要，行政部門提出的規畫和金額，就是「唯一正確答案」，絕對不可調整。一旦被質疑、被修改，似乎就褻瀆「聖諭」的完整。
尤有甚者，一旦政府欽點「國家隊」，經費便大方花，支票不客氣開下去。十年前民進黨再度執政，立即展現對特別預算這張「現金卡」的愛不釋手；賴政府更是狂熱，彷彿任何重點施政都要多辦一張卡。
民主政治下，權力必須制衡，沒有什麼主張不容質疑；開銷也必須有所取捨，不能說「小孩才作選擇，我什麼都要」。但正常人的處世常識，在當今台灣政壇卻被視若無睹，更不乏側翼人士挖空心思，幫忙把道理掰彎。
這儼然解釋，執政者為何努力壓低中國歷史教學的比重。原來，「指鹿為馬」的故事，不是司馬遷的「文創」，當真發生在現實中。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。