聯合報黑白集／指鹿為馬

在野黨提無人機產業發展草案，國防部長顧立雄（左）受訪表示，如何保證每年都通過四百億、不被立院刪減。聯合報系資料照 潘俊宏

國民黨提出無人載具條例，反對二一○○億特別預算，主張未來六年每年編列不低於四百億元。民進黨籍的退輔會前副主委李文忠，第一時間對此表示肯定，呼籲朝野版本相互整合。但「李大砲」的看法顯不符上意，府方帶頭批評在野「侵奪行政權」，稱若以年度預算編列會排擠其他支出。國防部長顧立雄說，如何保證每年都通過四百億、不被立院刪減？

近年面對預算爭議，執政團隊的發言幾皆同一心態：因為無人機（包括先前的軍購或國產疫苗）對台灣太重要，行政部門提出的規畫和金額，就是「唯一正確答案」，絕對不可調整。一旦被質疑、被修改，似乎就褻瀆「聖諭」的完整。

尤有甚者，一旦政府欽點「國家隊」，經費便大方花，支票不客氣開下去。十年前民進黨再度執政，立即展現對特別預算這張「現金卡」的愛不釋手；賴政府更是狂熱，彷彿任何重點施政都要多辦一張卡。

民主政治下，權力必須制衡，沒有什麼主張不容質疑；開銷也必須有所取捨，不能說「小孩才作選擇，我什麼都要」。但正常人的處世常識，在當今台灣政壇卻被視若無睹，更不乏側翼人士挖空心思，幫忙把道理掰彎。

這儼然解釋，執政者為何努力壓低中國歷史教學的比重。原來，「指鹿為馬」的故事，不是司馬遷的「文創」，當真發生在現實中。