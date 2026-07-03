聯合報社論／視公投如寇讎，民進黨真的一代不如一代

中選會主委游盈隆29日舉行「向人民報告」記者會，表示今年公投數是「一個恰恰好，兩個有點多，三個受不了」。聯合報系資料照 胡經周

中選會主委游盈隆即將主持其任內首場選舉，他公開宣稱「公投綁大選已成必然趨勢」，竟遭綠委王義川等人痛批是「史上最差中選會主委」。民進黨如此視公投如寇讎，連曾是黨同志的游盈隆都要抹黑，這置賴總統「堅守民主自由價值」的宣示於何地？當年極力催生公投的，是被稱為「蔡公投」的蔡同榮；而首度著手推動「公投綁大選」的，則是陳水扁總統，民進黨連這些都忘了嗎？

翻開台灣的公投滄桑史，處處都是民進黨的斧鑿痕跡。當年，正是綠委蔡同榮在立法院一再堅持，並組織了「公投促進會」，希以公投的「直接民權」解決台灣主權問題，從而催生了二○○三年底《公投法》的立法。由於獨派一心想藉公投推動台灣「獨立建國」，公投成為美中台敏感議題，當年國親兩黨設下了「雙二一」的高公投門檻，目的在降低國家風險，民進黨卻譏之為「鳥籠公投」。陳水扁二○○四年初隨即推動了「防衛性公投」及「對等談判」兩項公投，要以「台灣意志」對抗中共，推動了「公投綁大選」。然而，兩項公投皆因投票率未達五十％的門檻未過。

其後，公投逐漸擺脫統獨對決的色彩，轉向比較政策性及思潮性的議題角力。二○一八年，竟出現了一次選舉同時舉辦十項公投的盛況；因而導致投票時間過長，並出現「邊開票邊投票」的亂象。誰料，民進黨不思考如何改進選務，卻把政策性公投視為洪水猛獸，在次年發動修法將公投與選舉「脫鉤」，把公投鎖進更深的鐵籠。原因不難想像，公投若無選舉的熱力加持，投票率基本上很難跨越選舉人數的規定門檻，此舉幾等於將公投「作廢」。

追根究柢，公投的精神就是在鼓勵「直接民主」，以補代議政治之不足；公投和選舉同時舉辦，更有助於鼓勵公民參與。當公投與選舉不同時舉行，以「核三重啟公投」為例，雖取得七十四％的超高同意票，卻因投票率未能突破選舉人數的廿五％門檻而失敗。這也是藍白推動修法恢復公投與大選同時舉行的主因，其實也可大大節省選務人力。

平心而論，當年選舉「綁十項公投」的選務災難，亂象固然不少，但十項公投案有七案通過，包括反空汙、反燃煤發電、以核養綠、反日本核食等案，成果可觀。問題在，對於公投展現的民意，蔡政府卻想方設法閃避，甚至用行政權七折八扣。可見，民進黨缺乏尊重民意的素養，就連公投民意也敢輕易踐踏，結果也導致直接民主的美意付諸流水。

且看這廿多年的變化，民進黨前輩大力催生了公投，後繼者卻因政治上的稍不順遂，便立刻轉身卡公投、加門檻、給民意穿小鞋。當年，蔡同榮等人把公投視為「台獨」的巧門，雖未成功，卻無心插柳地開啟了台灣「直接民主」的大門。如今，一般公民都已窺知公投的堂奧，願積極參與投票；而綠委竟連公投與大選同時舉行都無法容忍，破口大罵游盈隆。只能說，民進黨真是一代不如一代，民主精神已掉進加護病房了。

換一個角度看，游盈隆擔心公投案過多會加重選務負擔，並非無的放矢。他所謂「一個恰恰好，兩個有點多，三個受不了」，可能言過其實；但藍白研議要推出五項公投，是否全屬必要，或可再商榷。各黨應考慮的，不是公投案能催出多少選票，而是這些提案是否有助釐清政策方向、解決民瘼並有利民生。尤其，這些公投案要字斟句酌，讓執政黨找不到玩弄文字遊戲的縫隙並依法落實，才不會枉費人民的支持。