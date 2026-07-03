台股國際化 處置制度應與時俱進

台灣資本市場在半導體產業、人工智慧（AI）及全球科技供應鏈帶動下，近年快速成長，帶動台股市值在全球名列前茅。 聯合報系資料照

台灣資本市場在半導體產業、人工智慧（AI）及全球科技供應鏈帶動下，近年快速成長，帶動台股市值在全球名列前茅。市場規模的擴張，不只是量的增加，象徵結構已經發生改變。投資人組成、交易模式、資訊揭露品質、公司治理及市場監理能力，都與二、三十年前不可同日而語。

面對新的變化，相關的交易制度卻並未同步與時俱進。其中，最值得重新檢視的，就是處置股制度。由於行情熱，造成處置股數量大增，高峰時甚至一天有上百檔個股被處置，也不乏重量級權值股入列，被處置的股票因各種限制，流動性欠佳，不過，股價有時在處置期時反而還上漲，並未因交易機制改變而冷卻，市場上形容是「愈關愈大尾」，形成制度扭曲。

台灣證券市場早期散戶比重高，資訊透明度不足，市場容易受到短線炒作影響，出現妖股。在當時的環境下，建立處置制度，透過分盤交易及預收款券等措施降低市場過熱情況，對維護市場秩序具有一定功能。

但現在的市場環境已經完全不同。近年來，外資、投信、保險等機構法人交易比重大幅提升，程式交易與量化投資日益普及，上市櫃公司資訊揭露制度更加完善，主管機關的監理工具與科技監控能力也更成熟，應重新檢視處置制度的合理性。

首先，企業可能因重大技術突破、接獲大型訂單、獲利大幅成長等基本面因素，導致股價快速上揚；也可能因市場資金炒作而出現異常波動。兩者形成原因截然不同，但現行制度往往適用相同的處置方式，未必符合比例原則。

此外，長達十餘個交易日的分盤交易，降低流動性，影響價格發現功能。市場價格原本就是資訊與供需共同形成的結果，若交易方式長時間受到限制，不僅可能延後價格調整，也可能影響投資人正常交易安排。

因此，未來處置制度的改革方向，應是如何建立更符合市場特性的監理架構，由過去較為一致性的管理方式，逐步走向風險導向、分級管理及精準監理。

觀察全球主要資本市場，對於異常交易並非沒有監理，而是更強調風險管理與比例原則。美國、日本及南韓等成熟市場，都建立了完整的市場監控與異常交易管理機制，必要時亦會採取暫停交易、提高保證金、加強資訊揭露或啟動調查等措施。但其共同特點，在於依個案風險程度採取不同管理方式，而非長時間改變正常交易機制。

這些制度所傳達的重要理念是：市場價格應盡可能由市場決定，行政措施則應以維護公平交易、防範市場操縱及降低系統性風險為目的，而非過度介入正常交易秩序。

隨著台灣積極推動亞洲資產管理中心，交易制度亦應朝國際成熟市場的方向持續調整，提升制度的一致性與可預期性。

處置制度可朝四個方向優化。首先，應重新檢視處置標準。除了股價、成交量及周轉率等量化指標外，可適度納入資訊揭露、交易異常程度、市場操縱跡象及違約交割風險等因素，讓制度更能反映個案的實際風險。

其次，可重新評估處置期間。目前部分處置措施長達十至12個交易日，在資訊傳遞快速、交易效率大幅提升的今日，是否仍有必要採取相同期間的限制，值得重新檢討。

第三，建立分級管理制度。對不同程度的異常交易，採取不同層級的管理措施，而非一體適用相同處置方式，使監理更符合比例原則，也能兼顧市場效率。

第四，建立制度定期檢討機制。資本市場持續演變，交易工具、投資型態及市場參與者結構都在快速變化，相關制度也應建立滾動式檢討機制，定期評估執行成效，適時修正。

重新檢討處置制度，不應被解讀為放寬市場監理，更不是鼓勵短線炒作，而是希望讓監理制度更符合資本市場的發展階段。

當市場結構已發生質變與量變，監理思維也應同步更新。唯有建立更精準、更具彈性、更符合國際發展趨勢的處置制度，才能進一步提升台灣資本市場的競爭力，吸引更多國際長期資金，讓台股真正與國際市場接軌。