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聯合報黑白集／政府不在乎的崩教育

聯合報／ 黑白集

崩壞的課堂、崩坍的<a href='/search/tagging/2/教育' rel='教育' data-rel='/2/243759' class='tag'><strong>教育</strong></a>、崩潰的<a href='/search/tagging/2/教師' rel='教師' data-rel='/2/217678' class='tag'><strong>教師</strong></a>，構成台灣教育的「三崩」現象。示意圖。 聯合報系資料照
崩壞的課堂、崩坍的教育、崩潰的教師，構成台灣教育的「三崩」現象。示意圖。 聯合報系資料照

少子化影響，十二年國教上路十二年，高三學生人數大減了三分之一；奇怪的是，「未畢業」人數反增加了近萬人。原因很簡單，制度不斷鬆綁，學制不斷放寬，但學生學習意願卻更低落，沒畢業也無所謂。

談到少子化，政府的對策源源不絕，零到十八歲「國家養」都出籠，卻從未見效果。談到青年低薪，政府祭出尋職津貼、穩定就業獎勵，乃至新青安貸款等補貼，也從不手軟。唯獨對於教育的各種「崩落」現象，政府始終束手無策，乾脆就裝作視而不見。

在這種心態下，教育被設定為「教師的責任」，與學生無關。因此，上課秩序崩壞，是教師失職；學生情緒失控，教師須負責安撫；學生學習意願低落及課後生活，教師有輔導責任。台灣的教改，基本上是在對教師進行各種壓榨及情緒勞動，搞到大家都想提早離職退休。據調查，中小學教師的「幸福感」平均僅五十分，六成以上的教師都想在五年內離職。

與此成為對照的是，在矯正學校接受矯正教育的「司法少年」，卻增加了三成。其中，許多青少年遭詐騙集團或博弈產業吸收，扮演高風險的「車手」角色被捕，導致台灣現有四所矯正學校已不敷使用。

崩壞的課堂、崩坍的教育、崩潰的教師，構成台灣教育的「三崩」現象。放在少子化的脈絡裡看，真的令人擔憂。

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