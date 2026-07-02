經濟日報社論／美國國慶 世界不再同慶

7月4日美國獨立日即將來臨。路透

7月4日美國獨立日即將來臨，政府將舉辦許多活動來慶祝美國《獨立宣言》簽署250周年，包括在華府、費城等地都規劃大型慶典，國慶當天更將舉行閱兵、飛行表演及煙火秀，迎接這個值得紀念的日子。

外界猜測，由於11月期中選舉將至，目前美國與伊朗協議未定，處於歹戲拖棚的狀態，油價之前居高不下，近日雖已逐漸滑落，但後續影響不可能一時消除，通膨壓力仍大，共和黨正面臨民調低迷的壓力，川普又向來喜歡以放消息來干預市場，所以可能藉著國慶契機，會密集釋放利多訊號，推動股市在7月4日前後，攀上歷史新高。

但是股市走高，並不代表美國經濟體質好，川普也許可以「點燃市場煙火」，但是否能穩健的築起美國經濟實力，尚未可知。

川普的第二任經濟政策，破壞性超過第一任，往往第一任的口號，第二任直接付諸實施，從對全球爭相課徵關稅，到明目張膽干涉聯準會利率政策，乃至直接介入高科技公司的增資與營運，川普幾乎無所不用其極。

在250年國慶前夕，川普領導下的美國，似乎想把自己曾經一手創建的自由經濟貿易體系，直接葬送，各國只覺得美國恣意橫行，完全不顧世界經濟的興衰。

但對「讓美國再度偉大」運動的支持者來說，反而覺得是世界占了美國的便宜；美國戰後為了抵禦共產主義威脅，開放市場，容忍貿易失衡，是為了更大的戰略目標，但這也造成美國經濟的脆弱性，導致戰略產業轉移到海外，關鍵供應鏈集中在不友善的地區，美國企業面臨在國外的不公平競爭。

財政部長貝森特日前在紐約經濟俱樂部舉辦的「美國250周年」慶典晚宴上發表政策講話，一方面是在為川普經濟政策辯護，要把美國經濟與國家安全，更加緊密地結合在一起，另一方面則闡述了指導白宮戰略的五項核心原則，勾勒出川普政府未來經濟政策的架構。

首先，他強調，經濟安全始於國家能力，美國的創始先賢漢密爾頓曾經教誨：每個國家「都應努力擁有國家供給所需的一切要素」，所以未來的美國力量源自於在半導體、人工智慧（AI）和量子計算、先進製造業、關鍵礦產和製藥等領域，尤其要確保這些產業的供應鏈韌性。

其實美國要發展國家能力，本是無可厚非的，但是指責中國卡住稀土等關鍵礦物，阻斷供應鏈，這就是見仁見智了，事實上，美國也以國家安全為理由，卡住對中國的高階晶片，甚至管制對歐洲的最新人工智慧科技。

其二是貿易互惠；貝森特警告，美國擁有許多工具來糾正扭曲貿易和破壞互惠的做法，「我們將審慎而果斷地運用這些工具」。

美國是全球最大的市場，單方面關閉，當然是最有力籌碼，可是美國也要考慮，長遠來看，全球建立起貿易壁壘，對美國出口未必有利，這是損人不利己的作為。

其三是經濟領導力；未來的經濟競爭，將不再局限於貨物運輸，它將由21世紀商業流通所依賴的平台、系統和協議塑造，美國要領導制定新經濟規則。

美國過去的領導力，是建立在自己吃虧、提供公共財的基礎上，但是現在從自己利益出發，其他國家也會斤斤計較自己的利益，國際規則與協議，恐怕很難建立，未來的經濟秩序恐怕將是弱肉強食的叢林法則。

其四是金融領導力，美元作為世界儲備貨幣的地位不容動搖，美元的領導地位也帶來了巨大的優勢，而美元的地位同時也帶來了相當大的責任。

可是正因美元作為國際交易的主要工具，華府可以任意以此來制裁自己的對手，濫用國際清算機制，使得美元的工具中立性蕩然無存，愈來愈多的替代工具，如數位貨幣、人民幣等，開始取而代之。

在美國250年國慶之際，川普的經濟政策，自認撥亂反正，卻是治絲益棼，讓全球經濟增添了很多變數；台灣現在的對策，由於地緣政治考慮，還是依賴美國市場，緊跟美國政策，但是作為中小型國家，台灣的利益肯定與美國不同，需要自己審慎獨立判斷。