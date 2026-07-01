經濟日報社論／新全球治理時代 台灣因應之道

隨著台灣在全球供應鏈中的角色日益重要，美國及其他主要經濟體對台灣的期待，也逐漸從「供應產品」轉向「共同維護可信任供應鏈」。路透

近年來，世界經濟競爭邏輯正發生根本性改變。過去，國際市場重視商品是否便宜、企業是否有效率；如今，更關心商品來自何處、技術由誰掌握、資金由誰運用，以及是否符合安全規範。換言之，全球市場最重要問題，已不再是「賣什麼」，而是「是誰做的」與「如何做的」。

當商品、技術、資金、資料，甚至人工智慧，都開始被要求證明自身的來源與身分，全球化便不再只是追求自由流動，而是進入一個「驗明正身」的新時代。一套以安全、透明與信任為核心的新全球治理架構，正逐漸成為全球競爭的新準則。

過去，商品只要符合原產地規則，就能自由進入國際市場；未來，更須證明來源、技術、資料及治理機制符合相關規範。

換言之，企業未來競爭的不只是產品本身，更是背後所代表的制度；國家競爭的，也不只是企業實力，而是整體制度的品質與可信度。制度不再只是市場運作的規則，而是逐漸成為新的生產要素，直接影響企業能否取得市場、技術、資本及合作機會。

國際競爭的重心也隨之改變。過去，各國競逐的是市場；如今，更重要的是能否建立一個值得信任的營運環境。企業評估布局地點時，考量的不再只有成本，更包括法治、資訊安全、智財權保護、供應鏈透明度、能源穩定及政策可預測性。成本依然重要，但已不再是唯一標準。

近年來，美國透過關稅、出口管制、投資審查、關鍵礦物合作及供應鏈治理等措施，重新塑造全球供應鏈。真正輸出的，不只是商品，而是規則。歐盟、日本等主要經濟體也相繼強化經濟安全制度，從投資審查到關鍵技術保護，全球治理的重心正逐步由自由流動轉向安全、透明與信任。

不可否認，台灣是這波供應鏈重組的重要受益者。受惠於人工智慧與半導體需求成長，台灣出口持續創新高，美國更已成為台灣最大的出口市場。然而，若台灣只看見出口成長，而忽略制度競爭正在形成，就可能錯失下一階段的發展契機。

隨著台灣在全球供應鏈中的角色日益重要，美國及其他主要經濟體對台灣的期待，也逐漸從「供應產品」轉向「共同維護可信任供應鏈」。

未來國際社會關注的，不只是半導體能否穩定供貨，而是投資是否深化、供應鏈是否透明、資料是否安全、關鍵技術是否受到保護，以及整體治理能力是否足以支撐長期合作。

因此，台灣真正需要投資的，不只是新的工廠，更是制度本身，包括穩定的能源供應、充足的人才培育、完善的智慧財產權保護、透明且可預測的法規環境、高效率的行政體系，以及與國際規範接軌的治理能力。這些雖然不像興建一座晶圓廠般引人注目，卻將決定台灣能否持續站穩全球供應鏈的核心位置。

從更長遠的角度來看，新全球治理真正改變的，不只是貿易規則，而是國家競爭力的來源。

未來，各國競逐的不只是成本、效率與市場規模，而是制度品質、治理能力與國際信任。真正決定一個國家能否吸引投資、掌握技術、維繫供應鏈的，也將不再只是企業的成功，而是制度的成功。

全球化並沒有消失，而是重新定義了競爭規則。未來決定競爭力的，不只是成本，而是信任；不只是效率，而是韌性；不只是企業，而是制度。全球市場追求的，也不再只是自由流動，而是安全、透明且值得信任的合作。

未來，台灣真正需要向世界證明的，不只是有能力生產世界最好的產品，更是具備一套值得世界信任的制度。唯有如此，台灣才能從全球供應鏈的重要製造者，成為值得信賴的合作夥伴，這才是新全球治理時代下，台灣最重要的競爭力。