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聯合報黑白集／王義川的反指標

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遭民進黨立委砲轟「史上最差」，<a href='/search/tagging/2/中選會' rel='中選會' data-rel='/2/103292' class='tag'><strong>中選會</strong></a>主委<a href='/search/tagging/2/游盈隆' rel='游盈隆' data-rel='/2/143686' class='tag'><strong>游盈隆</strong></a>昨天舉行「向人民報告」記者會說明。記者胡經周／攝影
遭民進黨立委砲轟「史上最差」，中選會主委游盈隆昨天舉行「向人民報告」記者會說明。記者胡經周／攝影

游盈隆說了句「公投綁大選已成必然趨勢」，即遭綠委王義川痛罵是「史上最差中選會主委」。王義川忘了，前兩任主委陳英鈐、李進勇，所作所為才是「罄竹難書」。標籤「最差中選會主委」，其實是王義川「見笑轉生氣」。

中選會是法定獨立機關，民進黨執政，卻將其當成綠營側翼、附隨組織，從委員到主委都一片綠油油。李進勇甚至還是綠營縣長落選人。這樣的用人，使得過去兩屆中選會爭議不斷，中選會也被譏為「忠犬會」。

過去幾年，中選會對在野陣營提出的公投案極盡刁難；還曾因選務疏失，造成二○一八年台北市長選舉「邊開票、邊投票」的亂象。中選會一方面逾越法定職權，對只能「程序審查」的公投案進行「實質審查」准駁。可以說，無法無天至極。

去年針對藍委的大罷免，中選會對反藍罷團的錯假連署都輕輕帶過，對其違法募款、宣傳則護航到底。然而，針對藍營罷綠的錯假連署，則鋪天蓋地配合檢調大追殺。要論「史上最差中選會主委」，陳英鈐、李進勇才當之無愧。

王義川的批評，也非毫無價值。他的話，反證當今中選會的中立性遠勝前兩任；他視公投綁大選為洪水猛獸，也證明民進黨真的怕公投。王義川社會形象及公信力的反指標作用，幫中選會鍍了金，也提高了公投綁大選的正當性。

社論 游盈隆 中選會

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