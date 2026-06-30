聯合報社論／韓國瑜成功訪美，賴政府和民進黨應慚愧

立法院長韓國瑜（前右二）結束訪美行程6月27日返抵桃園機場，副院長江啟臣（前右一）前往桃園機場接機。記者葉信菉／攝影

立法院長韓國瑜應邀率團訪美，在台灣「疑美論」與美國「疑賴論」揮之不去的氛圍下，成功進行了跨黨派國會外交。韓國瑜此行的意義，卻不只是一次台美國會交流而已。對國民黨而言，這是繼黨主席鄭麗文訪美之後，藍營領袖再度打破民進黨壟斷外交的漂亮出擊；對台灣而言，則是打破過去執政黨專屬的外交壟斷，讓對美外交出現多軌的健康發展。

綠營見縫插針，拿著韓國瑜和鄭麗文訪美的待遇規格比較，大做文章。其實，一位是在野黨主席，一位是立法院院長，訪美的本質和目的都不同，本來就難以相提並論。何況韓國瑜率領的是跨黨派訪問團，反映了整個國會的權力結構，具有充分的民意代表性。美方禮遇我國國會議長，也符合外交儀節，這與鄭麗文率領在野的國民黨訪問團，不可同日而語。硬要拉著鄭麗文和韓國瑜比較訪美規格，沒有太大意義，只凸顯了挑撥的居心，起不了分化作用。

討論韓國瑜訪美的意義與成果，其實應該跳脫他藍營代表的身分。他雖被視為藍營天王，其公職卻是立法院長。過去倪文亞、劉松藩、王金平、蘇嘉全和游錫堃，也都曾以立法院長身分訪美；但這次韓國瑜是以在野黨籍國會議長受邀，也更受重視，除會見四十位聯邦參、眾議員，並與眾議院議長強生晤談，甚至會晤了國安會、國務院和戰爭部等行政部門官員，可見美方態度的轉變。

美國邀請韓國瑜訪美，顯然看到立法院審議國防特別預算過程中，韓國瑜在整合朝野立場與國民黨內部意見上，發揮了無可替代的作用。美方也體認到，討論台灣安全與國防事務，光靠賴政府並不管用。因此美方對韓國瑜的高規格接待，除意在加強美台國會互動，更希望未來能夠繼續藉助韓國瑜之力，促成立法院進一步通過無人機發展、軍購預算和其他相關法案。

賴政府應該感到慚愧。韓國瑜此行是美國主動邀請，這點，雖不必拿賴清德迄今無法過境美國本土作為對比，但韓國瑜的政治角色受到美方重視，值得賴政府反省。美國深知，在民主體制下，重大政策與預算的推動都必須有國會配合，因此盛邀韓國瑜。而賴政府長期視立法院如無物，任意沒收立法院通過的法案；賴清德一聲令下，行政院拿兩張A4紙就要立法院通過破紀錄的上兆國防特別預算，碰一鼻子灰也只是剛好而已。美國對韓國瑜的高規格禮遇，同時也在教導賴政府對國會應有的尊重。

民進黨也應感到羞愧。韓國瑜完整傳達各黨對強化台灣自我防衛能力有高度共識；但民進黨立委郭昱晴一路隨團赴美參訪，目的竟只是為向美國控訴國民黨惡意擋軍購。國民黨要軍購，也要監督，更關切軍售延宕；但綠委卻刻意拿著扭曲資訊，去向美國國會議員乞憐告洋狀。賴清德對內不願與國人和在野黨溝通，達不到向美國承諾的國防預算規模，無法交代，民進黨就向美國打小報告；郭昱晴的越洋演出，其情可悲，其行可鄙，但也總算不辱黨的使命。

韓國瑜用義大利情聖Casanova妙喻台美「只能戀愛，不能結婚」的處境，幽默而貼切地說明了台灣對加強台美關係與國際參與的期待。不過，從美國總統川普只要台灣晶片、不願為台灣打仗來看，現實裡的美台關係畢竟不像情聖那麼浪漫。韓國瑜訪美歸來，立法院將繼續面對無人機與國防預算等壓力。如果賴政府依然展現權力傲慢，民進黨依然以告洋狀替代朝野溝通，台美關係別說結婚，連戀愛都談不下去了。