經濟日報社論／半導體赴美 須掌握產業主體性

半導體示意圖。路透

今年第1季，台灣再度交出一張亮麗的成績單，GDP年增率飆至14.55%，為48年來新高，再度刷新紀錄，在亞太先進經濟體中高居冠軍，依據IMF最新統計更排名全球第七。人均GDP方面，2026年估計將突破4.5萬美元。一片榮景之下，台灣似乎正站在歷史性的機遇頂點。

但繁榮數字背後，有一個問題必須冷靜追問：這樣的成長，是台灣自主掌舵的結果，還是外力推動下的短暫高峰？

從結構來看，這波成長高度依賴單一引擎。電子及資通產品占整體出口比重達78%至80%，國外淨需求一項便貢獻了季增長的絕大部分動能。若扣除半導體與資通產業，其餘24類出口商品中，仍有逾半呈現衰退或停滯，更有17類與五年前相比毫無成長，中華經濟研究院以「外熱內溫」四字精準概括這種成長模式。2025全年民間消費僅增長1.49%，實質家戶消費幾近停滯，AI榮景所創造的財富，尚難全面惠及普通勞工。這固然是務實的描述，卻也是必須正視的警訊。

就在台灣GDP屢創佳績的同時，台美關稅協議已經正式定案。協議確立台灣對等關稅降至15%且不疊加最惠國稅率，半導體及衍生品232條款取得最優惠待遇。交換條件方面，依美國商務部公告，包括台灣企業直接投資至少2,500億美元，以及政府提供信用擔保至少2,500億美元，兩項合計達5,000億美元，折合新台幣逾15兆元。行政院事後澄清，「直接投資」與「信用擔保」性質不同，不應混為一談。但從台灣經濟體的角度看，對美承諾的直接加額外投資合計確為5,000億美元，等同未來數年潛在GDP須先扣掉新台幣15兆元，「美國除了抱走金雞母，也拿走了金雞蛋。」

問題的核心，不在於數字本身，而在於美方的戰略意圖已昭然若揭。美國商務部長盧特尼克曾明確表態，目標是在川普任內將台灣半導體供應鏈的四成產能移往美國，這句話遠比任何關稅數字更值得嚴肅對待。若付諸實現，意味著台灣在半導體製造、精密零組件與工程人才方面，將面臨系統性的外流壓力。半導體上下游關聯產業超過2,300家，屆時須同步外移，約有10萬名工程技術人員也需跟著出走，台灣人口預計因此減少約20萬人，連帶壓縮國內消費基盤。

台灣對美的5,000億美元投資承諾，即便並非一次性匯出，其中包含民間企業依商業邏輯所做的全球布局，但資本外流對國內投資環境的排擠效應，仍是不可輕忽的隱患。過去40年，台灣曾將大量資本投往中國大陸，雖未因此空洞化，但彼時台灣尚有充裕的人口紅利與國內製造基礎作為後盾，今日少子化已使2025年新生兒跌破11萬人，總生育率低於0.7，條件大不相同。

台灣的長期競爭力，根植於高密度的產業群聚、工程人才的本地積累，以及從設計到封測的完整價值鏈。這些優勢，正是台積電（2330）能以相對有限的規模創造驚人產值的根本原因。若核心製造能量大規模外移，台灣在全球分工體系中的角色，可能逐漸從「不可或缺的創造者」退縮為「可被管理的零件供應者」。

面對這個挑戰，政府需要一套清晰、務實的產業主體性框架；應堅守「關鍵研發與設計留台」的原則。生產線可以全球化，但技術核心、設計能力與人才培育的重心必須在台灣扎根。台積電等旗艦企業在美設廠，應以拓展市場而非轉移技術核心為前提，政府應在審批與輔導機制上落實此一原則。

一國的強盛，從來不只取決於某一季的GDP數字有多亮眼。黃仁勳盛讚台灣供應鏈最豐富完整、最卓越，固然令人振奮；但這份卓越能否延續，取決於台灣能否在全球秩序重塑的浪潮中，既把握AI時代的紅利，又守住自己作為產業主角而非配角的地位。