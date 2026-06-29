經濟日報社論／WTO弱化 適應全球貿易多元規則

WTO弱化，適應全球貿易多元規則社論。 路透

1995年成立的世界貿易組織（WTO），是冷戰結束後全球化的重要制度。其核心精神是透過共同規則、最惠國待遇與爭端解決機制，有效降低國際貿易壁壘，推動全球經濟繁榮。過去30年全球貿易快速成長，亞洲崛起為製造中心，中國成為世界工廠，WTO功不可沒。然而今天受到關注的問題是：當年WTO主要催生者之一的美國，是否正在親手終結它所建立的體系？

這個轉變並非單一領導人的決定，而是美國兩黨逐漸形成的戰略共識。中國2001年加入WTO後，美國原本期待市場開放能促使中國朝向自由市場經濟發展，但結果卻是中國在維持國家資本主義架構下，快速崛起為全球製造與科技強國。華府逐漸認為，WTO無法有效約束中國的產業補貼、國有企業優勢與技術政策，反而讓其藉由既有規則快速壯大。

歐巴馬任期後半段，華府對WTO的質疑逐漸浮現，懷疑主要為市場經濟國家設計的制度，是否足以處理國家力量深度介入經濟活動的競爭模式。

川普上台後，這種不滿全面爆發。2018年，美國依據《301條款》對中國發動大規模關稅戰，直接繞過WTO爭端解決機制；同時長期阻擋WTO上訴機構法官任命，導致有「全球貿易最高法院」之稱的仲裁機制自2019年底開始停擺。

拜登上台後方向延續，保留大部分對中關稅，未恢復上訴機構運作，並透過《晶片與科學法案》及《降低通膨法案》提供巨額補貼，引導半導體、電動車與綠能產業回流美國。若說川普是以關稅挑戰WTO，拜登則是以產業政策繞過WTO。

表面上看，美國只是調整對中政策；實際上卻反映更深層的戰略轉變。美國不再相信自由貿易必然帶來共榮，也不再認為市場效率應高於國家安全。從半導體、關鍵礦物到能源與生技，華府愈來愈強調供應鏈安全、科技主導權與經濟韌性。當國家安全與自由貿易發生衝突時，美國選擇前者。

中國則採取相反立場。作為全球化的重要受益者，北京持續支持WTO與多邊貿易體系，批評美國關稅與出口管制違反自由貿易原則；但同時也積極推動科技自主、內循環與人民幣國際化，為後WTO時代預作準備。

其他G7國家普遍對世界貿易組織作用式微感到憂慮。德國高度依賴出口市場，擔心全球貿易碎片化衝擊製造業；法國主張在維護多邊體系的同時推動戰略自主；英國脫歐後更重視全球市場開放。日本則支持經濟安全政策，但仍希望維持規則導向的國際貿易秩序。

從宏觀角度觀察，WTO面臨的真正挑戰，不是中國崛起，而是全球經濟運作邏輯已經改變。WTO建立於「效率優先」年代，企業追求最低成本，供應鏈追求最大效率；但疫情、俄烏戰爭與美中對抗後，各國開始將「安全優先」置於核心位置。

當供應鏈安全、能源自主與科技控制成為國家戰略目標，關稅、出口管制、投資審查與產業補貼重新成為政策工具。這些作法雖不一定違反WTO規範，卻逐漸削弱其精神與約束力。

更值得關注的是，若WTO持續式微，未來國際貿易規則將由誰制定？

答案不再是全球一致規則，而是由少數大國與區域經濟集團主導的新規則體系。美國正透過友岸供應鏈、晶片聯盟建立新的經濟圈；中國則透過RCEP、一帶一路、金磚國家與全球南方擴大影響力；歐盟則建立自己的產業與碳邊境規則。未來企業面對的，不再是一套全球規則，而是多套彼此競爭的規則體系。

仲裁機制也可能出現類似變化。過去貿易爭端主要由WTO裁決；未來則更多透過區域協定、雙邊談判，甚至直接由市場力量與國家實力決定。規則的重要性下降，而談判能力、產業實力與地緣政治影響力的重要性上升。

我們或許可以說：真正走向終點的，不是WTO這個組織，而是WTO所代表的時代，那個相信自由貿易高於地緣政治、市場效率高於國家安全、全球規則能夠超越大國競爭的時代。