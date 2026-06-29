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聯合報黑白集／窮得只剩下股市

聯合報／ 聯合報黑白集

<a href='/search/tagging/2/台股' rel='台股' data-rel='/2/113456' class='tag'><strong>台股</strong></a>加權指數上周大跌1893.44點，但法人認為，下殺主要反映外部風險升溫下的獲利調節，而非趨勢反轉。圖／聯合報系資料照片
台股加權指數上周大跌1893.44點，但法人認為，下殺主要反映外部風險升溫下的獲利調節，而非趨勢反轉。圖／聯合報系資料照片

台股火熱，搶進股市成全民運動，年輕人更是瘋借錢「歐印」，從「四貸同堂」演變為「六貸同堂」；政績乏善可陳的賴政府，台股成了唯一可供粉飾的亮點，諸多政策都是變相鼓勵炒股。更值得關注的是，去年前五千大企業雖然總體營收與獲利持續創新高，但虧損家數竟高達七百七十二家，創十年新高，一再反映出Ｋ型經濟下的隱憂。

過去這兩年，台灣出現許多「少年股神」，企業缺人情況益發嚴峻，尤其在低薪高房價下，不少年輕人發現炒股的報酬率遠高於工作所得，乾脆辭職，甚至透過借貸投入股市。

但會出現這些現象，某個程度上也是政策使然。像一再延長的當沖降稅，原是二○一七年為解決股市日交易量低迷而推出的租稅優惠，如今股市成交量早突破兆元，卻遲不退場，無疑鼓勵短線操作套利。

再者，受惠股市交易熱絡，稅收大增，薪資所得扣除額明年卻僅提高九千元，也難怪被質疑政府帶頭鼓勵上班族辭職炒股，形同間接懲罰受薪階級。

台灣Ｋ型經濟現象早已引發外媒關注，近期韓媒就以「富裕的台灣，貧困的台灣人」描述台灣經濟成長與生活脫節的現象，提醒「今日台灣、明日南韓」。賴政府沉溺於股市榮光，從不設法藉由政策與制度，讓全民共享經濟成長成果，還成為鄰國「警世」現象，豈不諷刺。

社論 台股

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