聯合報社論／又喊「沒錢」，賴政府防救災只知大撒幣？

台灣天氣不穩定，易有短延時強降雨，目前南部已有豪雨或以上等級雨勢出現。圖／聯合報系資料照片

接連幾天豪雨，全台各地頻傳災情。蒼天無情落水之際，賴政府藉災勒索，引發一場朝野間的治水預算口水戰。賴清德總統劍指中央政府總預算未過，質問「發生災害拿什麼救災」？在野黨則說，《災害防救法》明白規定救災預算可排除《預算法》逕自移用，反批總統府變造謠中心。

雖然俗話說「金錢不是萬能，沒錢萬萬不能」，但檢視台灣一頁治水滄桑史，問題顯然不是「沒錢」，而是政府能否因地制宜、順應及預判氣候劇烈變遷，擬具並認真執行適切的治水方案。至於賴政府以水利經費難以緩濟急因應颱風災情為由，砲打在野黨卡總預算擋救災，不僅是邏輯錯亂，拿救災之急作為防災無能擋箭牌的手法，更顯拙劣。

就以民進黨主政下的治水預算為例，為因應極端氣候，經濟部五月宣布今年起至二○三一年，將規畫投入五五三一億元推動跨部會流域治理。但早在蔡政府時代編列的八千多億元前瞻預算，單是防洪、整治河川與滯洪池等預算即達近千億元。如果撒幣就能治水，為何賴政府又要暴增每年千億治水預算？難道不該先釐清前任治水預算是否「泡水」？

再看執行效率，賴總統「本命區」台南市易淹水潛勢區域占全台三分之一，但至今年四月仍有十三件、總經費逾廿億元的治水工程未決標。另據審計部去年報告，治水經費前三名嘉義縣、台南市及高雄市，未執行率分別為百分之廿二、百分之卅一、百分之四十；為改善市區排水國土署補助各縣市下水道，執行率最低的是高雄市，其次是台南市。錢拿得多，效率卻慢，依舊大雨就淹，民進黨政府難道不該給人民一個交代？

然而，面對此次全台多地釀災，賴政府仍是兩手一攤，大喊「沒錢」。總統府發言人延續賴總統的「拿什麼救災」之說，聲稱在野黨所言的水利經費「較難以緩濟急，用在颱風突發的災情缺口」，並指災害準備金、第二預備金及新興預算中的系統性治水預算都需要立院通過。

賴政府已經習慣藉機哭窮賣慘，總統府這回又大喊「沒錢」，卻顯然混淆防災與救災概念，刻意把救災經費與在野黨嚴審治水預算攪混。但如此政治操作也被在野黨看破，反批府方造謠。因為不但《災防法》明文規定，災害防救經費如不敷支應災害應變及災後復原重建所需，應視需要移緩濟急支應，並不受預算法限制；三月立法院也已通過一百四十七億元治水經費及三百五十三億元緊急救災經費，政府應急救災絕對夠用。至於四年一千億元系統性治水預算，卻是事涉民進黨連續執政的治水成效及不堪的執行率，不應只想甩鍋在野黨。

事實上，各地釀災原因並不相同，有些地方不是只靠花大錢就能防救災保命。以去年因堰塞湖潰壩造成重大災情的馬太鞍溪為例，就有地方人士直指中央將近十年沒有疏濬恐是造成災情主因之一；日昨林保署發布花蓮萬里溪堰塞湖紅色警戒，是否只要及早花小錢即可防災？又以這次水位暴漲奪走人命的新竹竹北鳳山溪支流為例，迄今維護管理權責不明，但跨溪道路卻是民眾避開交通尖峰的重要替代路線，政府應先明訂管理權責、做好監控及提前封路以保人命。

攸關人民生命財產安全的治水及防救災經費，其實沒人敢擋；但早已投入人民巨額血汗錢的前瞻等各式治水預算成效，仍必須認真檢視。民進黨政府卻只想不斷投入數以倍計的預算給同一批人執行，真把國庫當成提款機、把人民看作任其收割的「韭菜」？