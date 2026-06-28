聯合報社論／用補貼堆出的天價芒果樣板，能撐多久？

賴政府近來大加吹噓台灣芒果打進法國市場，每顆破千元台幣，但去年輸往法國的芒果僅四公噸，以去年生鮮芒果外銷總量八百多公噸計算，不到千分之五。 記者葉信菉／攝影

為掃除鳳梨釋迦爭議，賴政府近來大加吹噓台灣芒果打進法國市場，每顆破千元台幣的芒果，成為賴總統口中「正確的方向」。然而，這些天價芒果占比卻僅外銷的千分之四，更是政府高額補貼的結果，農民根本受惠有限。這種仰賴高價補貼撐出的「台灣水果進軍國際」樣板戲，過去五年反覆上演，換來的卻是農產品總出口值五年下滑近兩成，民進黨政府對這種老掉牙的戲碼樂此不疲，卻早被看破手腳。

過去台灣農漁產品大量銷往大陸，深受對岸消費者喜愛，不純然是對岸讓利，關鍵在農漁產品具不耐儲存及長途運輸的特性，尤其台灣多是甜度高、易腐敗的亞熱帶水果，才有「距離近就是最好冷鏈」說法。兩岸不僅地理相近，加上飲食文化相仿，使得台灣農漁產品在大陸市場深具競爭力，也讓農民有穩定的收益。

蔡政府上台後，兩岸關係趨於緊繃，加上大陸近年開始重視食安，對於進口商品檢疫標準日趨嚴格，包含鳳梨、鳳梨釋迦、石斑魚等也因陸續被驗出有害生物及違禁藥品，而遭陸方禁止暫停進口。民進黨政府卻不自我檢討，協助農民改善檢疫問題或進行產地輔導等，而是將問題一概推給中共的養套殺，甚至揚言告上ＷＴＯ，最後卻都理虧作罷。

除推給中共打壓，民進黨政府應對方式就是砸大錢補貼，製造開拓多元市場的假象。二○二○年時任總統的蔡英文高調宣布，台灣鳳梨突破檢疫障礙，成功開拓澳洲市場，卻被踢爆當年僅出口五十六公斤的「鳳梨乾」。一年後，大陸以驗出介殼蟲為由暫停台灣鳳梨進口；再不久，蔡政府就宣布成功將兩公噸的鳳梨鮮果出口到澳洲，農業部也敲鑼打鼓稱「大突破」。

不料，這靠著政府高額空運補貼、每顆要價台幣四百元的鳳梨，切開後卻出現「黑心鳳梨」，當時協助出口的台農發坦言進口商未全程低溫冷鏈運輸所致。不僅嚴重打擊台灣水果聲譽，區區兩公噸的數量對整體出口量根本微乎其微。

不僅澳洲，當時銷往星、日的台灣鳳梨也都出現鳳梨心發黑的情況，這些全是蔡政府急於營造「成功打入國際市場」假象的結果。開拓多元市場固然是正確的方向，但農產品出口不僅牽涉進口國消費習慣、市場喜好的調查，還有產品規格化、冷鏈、檢疫、通關等繁複手續，皆需長期交涉及「蹲馬步」，但民進黨政府只想砸錢炒短線。時至今日，雖然台灣鳳梨出口市場九成移轉至日本，與過去銷陸數量仍有不小距離，也影響國內價格。

如今同樣的戲碼換成芒果。賴政府大肆張揚台灣芒果出口到法國，但該批芒果僅四公噸，以去年生鮮芒果外銷總量八百多公噸計算，僅千分之四。而這背後是農業部每公斤空運補助八十四元的結果，據估算，由於全程需冷藏空運，成本約每公斤兩百五十元，加上各項費用以及長途運送所造成的損耗，到農民手上的收益根本極為有限。

而如此高貴的價格，充其量只能「嘗鮮」，根本難以普及。如何透過海運大量運輸，壓低成本高價賣出，形成一定市場規模，有穩定的訂單，對農民才有真正的助益，而非曇花一現的煙火式銷售，只剩政治宣傳。

更重要的是，這些靠著砸大錢撐出的外銷「榮景」，依舊難以填補因為大陸市場萎縮所造成的缺口，過去五年農產品總出口產值少了近兩成。民進黨政府因意識形態刻意阻擋台灣最有優勢的大陸市場，這種捨近求遠、逆勢而為的作法，是幫農民還是害農民，國人心裡都有數！