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經濟日報社論／提高服務業待遇 要對症下藥

經濟日報／ 經濟日報社論

提高<a href='/search/tagging/2/服務業' rel='服務業' data-rel='/2/237643' class='tag'><strong>服務業</strong></a>待遇要對症下藥。示意圖。聯合報系資料照
提高服務業待遇要對症下藥。示意圖。聯合報系資料照

據統計，許多業別薪資和最低工資（每月29,500元）相差不多，大約有45萬基層勞工因薪情差，在台灣維持生活艱難。雖說市場是競爭的，勞工薪資大體反映了生產力，但在半導體和高科技電子業快速成長、所得高升之際，勞動的所得分配加速惡化，必造成低薪勞工心態不平衡，作奸犯科的情事攀升，衝擊社會安全。近年來從事詐騙、放棄工作和毒駕的狀況顯著增加，和低薪普遍的現象當然有關。政府應深入探究原因，謀求有效改善之道。

依主計總處統計，104到114年十年來，勞工每月平均實質總薪資從51,783元成長到57,831元，成長了11.68%，平均每年成長1.17%，速度非常緩慢。其中，製造業成長稍快，從52,226元成長為63,312元，成長了21.23%，相當每年2.12%；服務業相對緩慢，從51,806元上漲到55,496元，成長率僅7.12%，年均成長率只有0.71%，去年的絕對水準只有製造業的87.65%，差距超過了一成。

進一步探究服務業的中行業，發現下面五種行業薪資水準顯著低於服務業平均（55,496元）：批發及零售50,919元、藝術娛樂及休閒39,340元、支援服務業（如保全、清潔、人力派遣等）37,146元、住宿及餐飲35,609元、教育業31,678元（不含學校） 。這五種服務業的受僱員工合計297.1萬人，占服務業總受僱人數（507.5萬人）的58%。而排除「批發及零售」的其他四種月薪不足4萬元的低薪服務業人數124.8萬人，占服務業受僱人數的24.6%，是將服務業平均薪資顯著拉低的行業，值得政府特別留意。

服務業低薪的原因複雜，但專家一直提到的問題，就是平均規模太小、營業額不高、企業獲利不易，導致勞工生產力不高，難以支付較高薪資。這種現象存在多年，不僅未能有效解決，反而愈加惡化。例如，2015年台灣已有113萬家服務企業，到2025年又快速增加了二成，來到135萬家；台灣才2,300萬人口，平均只能靠17人來支持一家服務業，當然營運會相當辛苦。

遺憾的是，政府過去基於想「創造就業」的觀點，不斷鼓勵年輕人創業，提供各種輔導創業的課程或方案，評量績效的KPI（關鍵績效指標）都是問培養幾家新創企業、創造了多少工作？卻不管這些新創企業到底存活了多久，提供了怎樣的薪資？到現在基本上還是如此。若不調整這種心態，情況就不能樂觀。如果想擴大企業規模來支持高薪工作，就必須改變作法，不再鼓勵一般的創業，集中資源培養增值能力較高、能提供相對高薪工作（如起薪3.5萬元以上、僱員平均月薪4.5萬元以上）的企業，讓生產力高的企業逐漸取代生產力低的企業，高薪工作機會自然增加、低薪工作慢慢消失，才能讓服務業脫胎換骨。

這當然要有更高素質的勞工來配合。無論是學校教育或勞動培訓，都必須培養出能操作更多自動化設備、能為企業創造更高增值的勞工，才能讓企業在高獲利之下，支付較高的待遇。而在日益缺工的環境下，若勞工能提供更多功能的服務，其價值自然提高。例如職業學校餐飲科的教育，除了讓學生熟悉餐飲服務的技巧之外，還懂得物料管理和基本的數據分析，對企業的價值自然提高，企業當然願意提供較高待遇。而要創造企業較高的生產力，就必須培養企業具有獨特的創新增值能力，才能讓顧客願意付出更高價格、產生更高的利潤。這當然並非易事，唯有透過培訓、示範，讓有潛力的企業出現，規模能夠擴大，甚至形成連鎖店，才能提供較高的薪資，如目前的星巴克、麥當勞或鼎泰豐、王品，而不是巷弄內三天兩天就換老闆的無特色飲料店。

無論學校的教育設計或政府的輔導心態都必須大幅調整，服務業的低薪狀況才可能獲得改善。

社論 服務業 薪資 製造業

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