經濟日報社論／重塑金融監理與法遵文化 刻不容緩

推動法遵文化更須制度與誘因雙軌並進。金管會可建立金融機構法遵評估機制，將利益衝突申報完整性、違規事件主動通報率、內部檢舉案件處理效率等納入監理指標。 聯合報系資料照

最近金融業接連爆發重大爭議事件，衝擊社會對金融體系的信任。國泰世華銀行董事長郭明鑑兼任國泰投信董事，並自去年5月起出任世芯-KY（3661）獨立董事，世芯-KY成為國泰投信利害關係人。然而，國泰投信旗下基金及全權委託帳戶卻未依規定迴避交易，持續買賣該公司股票，直至今年1月才全數出清，累計損失4.9億元。另一事件則涉及地政士事務所向多家銀行房貸業務人員提供回扣，換取不動產抵押權設定案件，迄今已有13家銀行、逾60名行員涉案，顯示問題已非個案，而是跨機構的系統性風險。

兩案雖發生於不同金融領域，卻共同反映金融機構內控與法遵機制的失靈。前者涉及高階管理者兼職衍生的利益衝突，損及基金受益人與投資人權益；後者涉及基層人員收受回扣，直接挑戰從業人員廉潔義務與社會信賴基礎。兩案均涉及利益衝突，並顯示內控內稽未能發揮預警功能，主管機關須事後介入處理，凸顯現行金融監理在預防弊端方面仍有改善空間。

值得警惕的是，利害關係人迴避與禁止收受佣金，為金融從業者最基本的法令要求與職業倫理，而今卻仍出現明知故犯的情況。郭明鑑案核心問題在於金控內部資訊傳遞機制未能有效串聯。兼職資訊雖向所屬機構申報，卻未能同步傳遞至其他關係企業，使得投信公司未能及時啟動交易限制。金融集團高階主管兼任多項職務已成金融業的常態，在罰則有限情況下，相關風險遭到低估，導致制度漏洞持續存在。

房貸回扣案則揭露組織文化問題。部分行員將違法收受回扣視為「案件介紹費」，自我合理化不當行為，反映從業人員對法遵要求缺乏深刻認知。當組織的默許文化將違規視為慣例，法令規範便容易流於形式。金融法遵若僅止於教育訓練與簽署切結書，卻未內化成為日常行為準則，則其嚇阻效果勢必大打折扣。

兩起事件暴露的不僅是個人誠信問題，更是台灣金融業在治理架構、內控內稽與法遵文化上的結構性弱點。金融機構雖建立內控作業規範，但若未與業務流程緊密結合，相關制度管理便僅是應付檢查的文書作業，無法有效預防風險，造成違法行為不過是「被發現才算失敗」的機率事件。

金融監理必須從重視形式合規提升至實質治理。金融機構不應只評估某項行為是否違法，更應檢視是否符合公平、誠信與受託責任原則。主管機關亦應強化風險導向監理機制，透過大數據分析、異常交易監測及跨機構資訊整合，及早介入管理風險因子，而非等問題擴大後才補救。

推動法遵文化更須制度與誘因雙軌並進。金管會可建立金融機構法遵評估機制，將利益衝突申報完整性、違規事件主動通報率、內部檢舉案件處理效率等納入監理指標。教育訓練應由法規宣導轉向情境模擬與案例研討，協助從業人員辨識利益衝突與違規風險。吹哨者制度亦應強化，增加獎勵以提升內部揭弊意願。

金融機構高階主管兼職管理也有檢討必要。金融集團可建立統一利益衝突管理平台，掌握各子公司董事及高階主管兼職情形，並建置即時通報與風險追蹤系統。涉及利益衝突風險的特定兼職案件，應採取事前審查或主管機關核准制度，並落實個人責任追究，避免風險由機構或投資人承擔。

金融監理制度與法遵文化並非彼此獨立的兩套系統。完善的監理制度須能提供行為與風險防範，而健全的法遵文化則決定制度能否落實。金融業最重要的資產不是資本規模，而是社會信任。金融機構若僅在事件發生後強化個別行為規範，卻忽略組織文化與治理品質，類似問題仍可能反覆出現。金融業者唯有讓法遵精神真正融入日常決策與經營文化，建立制度與文化並重的治理架構，才能提升公信力，鞏固社會對金融體系的信任。