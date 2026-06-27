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聯合報黑白集／綠共畢竟「自己人」

聯合報／ 黑白集

曾任<a href='/search/tagging/2/國安' rel='國安' data-rel='/2/103573' class='tag'><strong>國安</strong></a>會秘書長<a href='/search/tagging/2/吳釗燮' rel='吳釗燮' data-rel='/2/103378' class='tag'><strong>吳釗燮</strong></a>機要<a href='/search/tagging/2/何仁傑' rel='何仁傑' data-rel='/2/256447' class='tag'><strong>何仁傑</strong></a>（中）、<a href='/search/tagging/2/民進黨' rel='民進黨' data-rel='/2/111859' class='tag'><strong>民進黨</strong></a>前黨工黃取榮（左）、民進黨民主學院前副主任邱世元（右）涉<a href='/search/tagging/2/共諜' rel='共諜' data-rel='/2/125313' class='tag'><strong>共諜</strong></a>一審均被重判，台灣高院改判何無罪、黃改判6年、邱改判5年。 圖／聯合報系資料照片
曾任國安會秘書長吳釗燮機要何仁傑（中）、民進黨前黨工黃取榮（左）、民進黨民主學院前副主任邱世元（右）涉共諜一審均被重判，台灣高院改判何無罪、黃改判6年、邱改判5年。 圖／聯合報系資料照片

民進黨每天「中共同路人」的帽子拋不停，但一遇到「自己人」，路就轉彎了。鬧得沸沸揚揚的政府「綠共案」，最近在二審被輕輕放下，四人全部逆轉輕判。吳釗燮的秘書何仁傑更神奇，直接從八年多改判無罪。網嘲「綠色是原諒的顏色」，果真一點不差。

饒慶鈴和農民團體只不過幫農民行銷鳳梨釋迦，陸委會未經詳查，馬上說要「法辦」。相形之下，「綠營共諜」犯案長達八、九年，國安及檢方監控多年；一審判刑四至十年，二審卻打了六折，還奉送無罪。民進黨對「自家人」寬容大度也就罷了，高院法官竟也都了然於心；如此「胸懷綠色」的司法，如何服人？

民進黨反中咄咄逼人，不僅把所有交流都當成「統戰」，「同路人」的紅標更是無日不斷。但當政府內部發生共諜案，所有認定標準卻放寬三尺，說交付的資訊「不算國家機密」、主嫌有「刺探」卻未收集到真正機密云云，輕輕放縱。這種作法，是在暴露國安的雙重標準，還是在嘲諷賴政府「雷大雨小」的本事？

更怪的是，知情者都說，何仁傑是吳釗燮的「心腹」，形同其「大內總管」。但二審法官卻稱，以何仁傑的「層級」，無法接觸「真正的」外交機密，所以改判他無罪。這樣的法官，跟我們吃的是不同米嗎？或者，他們是故意幫民進黨的倒忙？

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