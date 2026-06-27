聯合報社論／總統提名偏私濫權，廢監院前有何更佳選擇

總統府先前公布第七屆監委名單引發許多爭議，也讓監察院存廢議題再掀社會討論。 圖／聯合報系資料照片

賴總統公布監委提名名單，因「獨派」及「綠友友」色彩濃厚，遭質疑監院獨立性蕩然。對此，民眾黨宣稱將對全部名單投下反對票，國民黨則主張嚴格審查，刷掉不適格人選。其間，台北市長蔣萬安主張以全部否決凍結監院運作，再修憲廢監院；國民黨主席鄭麗文則採冷處理，稱修憲目前並非藍營優先議題。

鄭麗文的態度，被某些人解讀為在潑蔣萬安冷水。事實上，正當選舉在即，藍營此刻若分心越級去打「修憲戰」，極可能模糊選戰焦點，對在野黨未必有利。尤其，修憲門檻需有四分之三立委同意，以在野黨目前的實力，不可能跨越這個門檻。何況，對深信孫中山「五權憲法」的深藍信徒而言，未經討論便要廢監院，恐造成藍營進一步分裂。簡言之，選舉當頭，並非著手修憲的良好時機，鄭麗文的立場確有其大局考量。

在一般民眾眼中，監察院的表現的確一年不如一年。監委原本被寄予「御史大夫」之期待，卻逐漸淪為「打蒼蠅、不打老虎」的虛應故事，甚至坐享監委光環而一味幫執政黨護航，都令一般民眾感到失望與厭憎。蔣萬安第一時間喊出「廢監院」，確實說出了許多民眾心聲。然而，一掂量「修憲」的難度及複雜度，此事仍以從長計議為宜，而無法急在一時；以免徒勞無功，還反遭民進黨玩弄。

如果廢監院不可能在一年半載透過修憲達成，那麼在野黨更務實的選擇，就是從嚴審查賴總統提名的監委，嚴格淘汰不適人選。如此嚴選嚴汰，可能需要總統幾次補提名單，也務必要敦促賴清德提到所有人選都符合「人品」和「中立」的標準為止。如此，才符合憲法設置監察院的初衷。其間，監察院或許會有一段時間無法完整運作，但若是一個卑躬屈膝的監院，人們要它幹嘛？

這點，其實正是民進黨最矛盾的地方。民進黨在野時，不斷喊著廢監院；但它執政快廿年了，卻總是「提好提滿」，把監委當成酬庸「綠友友」的大雜院。以這次的提名為例，幾位較受公正好評的現任監委全遭剔除，留任的七人卻是綠色純度甚高的人選，賴清德已私心畢露。至於被提名為監察院長的陳永興，更是長期主張「正名制憲」的台獨基本教義派；反對中華民國的人出任監察院長，不會太諷刺嗎？

無獨有偶，陳水扁任內，曾因拒絕重新提名監委，使監院從二○○五年二月起停止運作達三年半之久；直到馬英九上任後重新提名，監院才恢復運作。如今，賴清德可能又要再步陳水扁的後塵。賴清德與陳水扁的相似之處是，除了性格同樣偏執，兩人面對的都是「朝小野大」的局面，卻自恃總統權力意圖逞強力壓在野黨，置憲政的制衡設計於不顧。同時，他們都偏私濫權提名「綠友友」，將監委應有的「風骨」及「高風亮節」踐踏於腳下。事實上，不僅監委如此，許多強調獨立性的機構如大法官、ＮＣＣ、中選會、公廣集團，哪一個沒遭到民進黨蹂躪？

諷刺的是，監察院所屬的審計部，近年在民間的口碑以及它所表現的獨立與公正，其實遠高於監察院主體的監委，年年對行政部門的審計提出了許多超然、客觀的建議。也因此，人們高呼修憲廢監院時，不能不仔細考慮如何安排審計部的功能，畢竟這是監督政府的重要一環。

更重要的是，如果在野黨及社會輿論都無法制止元首和高官濫權徇私，人民卻只能寄望於修憲、廢機關之類的高層攻防，國家將一直被少數人玩弄，永無寧日。別忘了，選民的抉擇更事關重大！