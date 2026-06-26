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聯合報黑白集／美國吞敗，日韓賠錢
日媒讀賣新聞報導，美伊停戰備忘錄中的三千億美元重建經費，超過一半已由日企和他國企業承諾出資。一家韓媒也說，其中過半額度，主要將由日韓企業分攤。
兩則報導都源自路透社，原文稱出資的除了日韓，還有新加坡、馬來西亞等。但兩媒體顯有自己線索，都「超譯」認定，自家企業就是出資的大頭。
這三千億美其名叫「重建基金」，說穿了就是戰爭賠款。跟晚清賠給列強動輒上億兩的銀子，一個性質。日、韓沒參戰，也算是戰爭主要受害者之一；但仗打完了卻要負責賠錢，有這樣欺負人的嗎？Ｇ７峰會後，法媒傳出日相高市和川普在晚宴上為「珍珠港事件」大吵一架。現在看來，高市吵的不是歷史，吵的是莫名其妙被攤派賠款。
已故的季辛吉曾說：當美國的敵人是危險的，當美國的朋友卻是致命的。這話不難理解，現實利益底下，連盟友也可犧牲。台美當年斷交冷暖，台灣早已嘗過。但好了傷疤、忘了疼，民進黨如今還只懂抱美爹大腿。
連《外交政策》都撰文提醒：「台灣對華府賭太大」，但民進黨只當耳邊風。川普私下跟幕僚說：不會為台灣而戰！這可是白宮主人首次赤裸告白棄台論，豈不該病中驚坐起？連民意都讀懂大局，民調顯示民眾多數認為該向對岸釋出善意，唯賴政府裝睡不醒，連水果都要查辦！
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