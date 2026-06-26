聯合報社論／谷立言要怎樣的兩岸現狀與朝野和解？

美國在台協會處長谷立言表示，台灣有7成民意支持維持現狀。 圖／聯合報系資料照片

美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言接受聯合報專訪時表示，台灣有支持維持現狀的七成民意，可作為台灣民選領袖與北京對話的絕佳基礎。國民黨主席鄭麗文回應稱，兩岸交流對話，才能維持現狀。國安會前秘書長蘇起則說，民進黨已經用「互不隸屬」，破壞了自己提出的「維持現狀」。他更問，谷立言所說的維持現狀，是二○一六年的現狀？還是二○二六年的現狀？

台灣的主流民意，就是維持現狀。聯合報自二○一○年持續至今的兩岸關係年度調查，主張維持現狀的民意，包含永遠維持現狀、維持現狀再統一或再獨立，除二○一八年略低於七成外，都在七成以上。前總統馬英九的「不統、不獨、不武」，正是最好的「維持現狀」；那也是美台、美陸和兩岸關係同時維持最好狀態的年代，三方同享「和平紅利」。亦即，支持維持現狀的民意並非蔡政府時代才出現的，反而二○一八年因部分民意轉向支持統一，才導致維持現狀的民意跌落七成。谷立言卻把台灣社會支持維持現狀的共識，歸功於前總統蔡英文；這可能受限於他個人的經驗與視野。

谷立言又稱，十年前的兩岸相互吸引已不存在，如今大家擔心兩岸會走向衝突。這句話耐人尋味，兩岸的對立衝突，有地緣政治的因素，也有意識形態對立的因素，谷立言說的是現狀，卻避談造成現狀的原因。諷刺的是，蔡英文和賴清德都說要維持現狀，但拜蔡、賴政府及美國政客之賜，十年來台灣安全防線已步步退縮，逐漸逼近本島。民進黨政府的外交又搞到台灣處處碰壁，連賴清德要出訪僅餘的邦交國，都無法昂首挺胸走出國門。

何以致此？中共的武嚇進逼當然無可卸責，此外，首先是美國總統川普首任吹響冷戰號角，迫使各國選邊，台灣成了美國抗中棋子。其次，是蔡英文撕毀那份「未完成的答卷」。事實上，蔡英文對維持現狀最大的貢獻，就是把九二共識與一國兩制畫上等號，塞進習近平嘴裡，讓對方至今氣憤難平。被汙名化的九二共識，至今難以翻身。第三，則是賴清德用「新兩國論」摧毀兩岸共同基礎，打造出谷立言所說「大家都擔心會走向衝突」的新現狀。

十年來，台灣朝野和美國都說要維持現狀，但對現狀的定義都不一樣。國民黨是以中華民國憲法定義現狀；民進黨的現狀則強調中華民國和中華人民共和國互不隸屬；美國則以戰略模糊維持不武、不獨現狀。差別在於，國民黨主張的現狀可以交流、對話、避戰；民進黨凸顯的現狀只會衝突、對立、戰爭。偏偏川普擺明不樂見台獨破壞現狀，卻更無意為台灣打仗。賴政府更抹紅交流，把追求和平說成迎合中國，把監督國防預算說成削弱台灣防衛，甚至把避戰說成投降，不斷在內部製造敵人。

谷立言最近引用美開國元勳傑佛遜與亞當斯從死對頭變成摯友的故事，勸喻台灣朝野和解團結。傑佛遜和亞當斯的故事令人動容，但如果谷立言看不到蔡英文假轉型正義之名瘋狂追殺在野黨，賴清德更鼓動大罷免要徹底殲滅在野黨，他只需看看賴清德曾如何以「團結國家十講」裂解國家、打掉雜質，即可知道問題出在哪裡。

谷立言也說，台灣政黨在面對台灣、民主、安全、繁榮等議題時，彼此觀點比想像中更接近。但在現實上，若加進權力與意識形態的因素，藍綠差距恐怕比谷立言想像的更遙遠。根本關鍵在，賴清德能否改變其威權獨裁的性格，以及視藍白如寇讎的心態。但谷立言要的，究竟是怎樣的兩岸現狀與朝野和解？