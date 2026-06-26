經濟日報社論／AI產業自發回饋社會 發揮人性智慧

人工智慧（AI）浪潮，導致財富集中、貧富差距擴大。路透

人工智慧（AI）浪潮，導致財富集中、貧富差距擴大，近日有朝野立委在立院財委會質詢時建議課徵富人稅，並就俗稱奢侈稅的「特種貨物及勞務稅」進行改革；或要求檢討所得稅免稅額與扣除額。財長莊翠雲允諾，以三個月檢討與研議。

其實，居於AI領頭羊地位的美國，OpenAI執行長奧特曼去年就提出「全民分紅」的構想，日前更建議由AI企業自願釋出約1%至5%的股權，交由美國政府成立的公共財富基金，透過股息或投資收益，投入公共建設、社會福利，甚至直接向公民發放現金分紅。南韓政府也提出三星、SK海力士等AI相關產業的超額收益應回饋全民的構想。也有學者主張，對賺取暴利、大規模裁員的AI企業收補償費，保障因AI而失業的勞工。

由於台灣的AI產業和美國AI需求高度連動，台灣AI產業造成的K型發展、財富集中、股市飆漲也和競爭對手南韓類似。因此，有必要先評析AI產業發展產生哪些社會問題，建立從稅制面著手或由AI產業自動回饋社會，或補償失業勞工的立論基礎，才能夠歸納出解決財富集中、改善貧富差距的合適作法。

首先，先探討OpenAI在2022年推出聊天機器人ChatGPT之後，AI產業蓬勃發展對社會、經濟的總體影響。AI基本上對台灣造成四種K型衝擊：

一，產業結構K型化：AI產業一枝獨秀，創造鉅額貿易順差、拉高經濟成長率，更占股市市值的八成，卻僅吸納一成的勞工就業；相對地，占九成就業人口的傳統產業、服務業，營收或獲利雙雙走弱，甚至受美國對等關稅及賴政府零關稅的二度傷害。

二，薪資兩極化：因傳產走弱，90%的從業勞工無法脫離低薪困境；高科技的高薪勞工雖拉高平均薪資，以致低於平均薪資的勞工逐年上升到超過七成。

三，要素報酬的K型化：台灣GDP的要素貢獻結構上，勞工報酬占比在1990年代超過50%，近年AI與半導體等科技業獲利爆發雖使其高薪勞工加薪較多，但傳產及服務業受困於低薪，已使勞工報酬占比降至43%，甚至低於日、韓。相對的營業盈餘占比逐年提高至35%。

四，所得分配K型化：上述營業盈餘占比升高，多為股利或分紅，使財富集中並累積在股東與較高可支配所得而投入股市、房市的族群手中，擴大了所得、財富方面的貧富差距。

此外，AI產業的製造以及資料中心，耗費水、電並占用土地，獲取的巨額利潤卻與中產階級和多數勞工無關，在美國還造成電價上漲、房價下跌、環境破壞及對AI科技權力集中、替代勞工的恐懼等疑慮或反感。多數民調顯示，超過六成的美國民眾認為AI帶來的財富都流入矽谷巨富口袋，而中產階級和勞工階級卻承擔一切成本，因此愈來愈多民眾抵制，希望對AI進行監管的呼聲此起彼落，目前至少有14個州和數十個市鎮反對或禁止設置大型資料中心。

因此，消極面為減少社會大眾對AI的恐懼、疑慮，以及AI造成替代勞工就業、財富集中、擴大貧富差距、耗費水電等社會成本所衍生的反感，乃至於正面回應「富人稅」的訴求；積極面為使國內AI企業在財務表現亮眼和照顧好員工與股東等「公司治理」之外，兼顧環境保護及社會責任，才能拉高ESG評分，爭取國人的信任與支持，並提高全球投資人願意投資。有賴國內AI相關產業的巨頭們，拿出真正的「智慧」，跟進美國的AI巨頭們，自動自發，具體回饋社會、全民分紅的作法，將可營造AI永續、全民共贏的最佳結果。

在政府方面，對於享有研發、創新、技術、升級與人才培育等補助、輔導或租稅優惠的高科技業者（尤其是AI產業），應增訂「回饋機制」條款，作為繼續獲得補助、優惠的條件；也可考慮設置類「AI產業回饋社會」的基金，指定用途於失業救助、職業訓練以及全民分紅，甚至投入人口對策，以鼓勵國人結婚、生養育小孩，減輕人口危機。