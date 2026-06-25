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聯合報黑白集／怪怪的「柯柯會」

聯合報／ 黑白集

民眾黨前立委吳春城日前新書發表，邀請民眾黨創黨主席<a href='/search/tagging/2/柯文哲' rel='柯文哲' data-rel='/2/103486' class='tag'><strong>柯文哲</strong></a>（左）、民進黨立院黨團前總召<a href='/search/tagging/2/柯建銘' rel='柯建銘' data-rel='/2/103487' class='tag'><strong>柯建銘</strong></a>（右）「雙柯對談」。 圖／聯合報系資料照片
民眾黨前立委吳春城日前新書發表，邀請民眾黨創黨主席柯文哲（左）、民進黨立院黨團前總召柯建銘（右）「雙柯對談」。 圖／聯合報系資料照片

柯文哲和柯建銘最近在某新書發表會場合擔任對談嘉賓。台上貼著斗大的「世紀對話，雙柯交鋒」字樣，但兩人既未「交鋒」，也沒擦出火花，更談不上世紀對話。不少人想從中嗅出一點「綠白合」氣味，最後也是枉然。

說來可惜，這場「柯柯會」如果早辦個一年、兩年，效果勢必截然不同。當時，一個是黨主席，一個是堂堂執政黨總召，兩人隨便談個合作，便有多少文章可作！如今，一個是官司纏身的前主席，一個是光芒耗盡的待退立委，都是政治邊緣人了。意興闌珊下，所有談話都顯得走味。

曾經呼風喚雨的老柯試圖力挽狂瀾，因此說出「藍綠要合作，綠白也要合作」的話，意思是政治才不會陷入惡鬥。但當初他殺氣騰騰地發動「大罷免」，為何就沒想到這點？也難怪，林濁水批他是「人類空前絕後的大政客」，對自己過去帶領朝野對抗「毫無反省」。

相形之下，柯文哲似乎稍有自知之明，被問到「綠白合」，他當即推說那是主席黃國昌的權責，未過度表態。但當他自爆「律師費太高」、「我應該出去找工作」時，那個嘴賤的柯文哲又還魂了，還多了幾分自艾自憐。

兩年前，柯文哲曾和最近被提名監察院長的陳永興談國會「綠白合」，結果遭綠營出賣，弄得灰頭土臉。如今兩人權勢不再，談合作還會有人相信嗎？

社論 黑白集 柯文哲 柯建銘 綠白 柯柯會

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