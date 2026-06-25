經濟日報社論／股市狂潮下 守住台灣的勞動精神

股市狂潮下，守住台灣的勞動精神。示意圖，人物與新聞無關。 圖／聯合報系資料照片

台股今年以來節節攀高，連續兩天回檔，還是站在46,000點大關之上，成交量屢創兆元天量，熱鬧程度讓不少老市場人也直呼前所未見。在這波由AI基礎建設帶動的多頭行情，全民瘋股的狂熱程度早已不只是財經版頭條，更蔓延成一場深入職場、家庭與價值觀的社會現象。

一個求職平台公布調查，推估全台高達31.2萬人為了股票離開正職工作，這個數字相當於一整個基隆市的人口。其中超過五成是25至34歲的青壯年，更令人憂心的是，近四成離職者在踏出那一步之前，根本沒有任何投資經驗，等於是裸著身子跳進這片火熱的市場。

台灣年輕人面對低薪困境，薪資多年停滯，物價持續攀升，買不起房、存不到錢，讓許多人對傳統的「努力工作、穩定積累」逐漸失去信心。這一波股市大漲，給了他們一個彷彿能夠繞過體制、快速翻身的出口。社群媒體上，「少年股神」又賺了多少、哪檔個股一個月翻倍，這些光鮮截圖構成了年輕世代的日常資訊環境。心理學上的「倖存者偏差」在此完美示範，大家看見的永遠是成功的故事，虧損崩潰的聲音早已沉入海底。

於是，一個結構性的扭曲正在成形。工作不再是職涯，而是等待「進場時機」之間的臨時安排。職場氣氛明顯改變，員工留任難度大幅攀升，流動率居高不下，大學剛畢業的年輕人一算，與其每月領三、四萬，不如花時間盯盤，找工作的意願自然大打折扣。這對台灣本就嚴峻的缺工問題，無異於雪上加霜。

這波股市熱潮終有一天退燒，這些離開職場的人能否順利回歸，也是未知數。工作習慣一旦中斷、職涯積累一旦斷鏈，需要相當長的時間才能夠修復，而這段空白所造成的人力資本損耗，是整個社會要共同承擔的成本。

更麻煩的是槓桿。這一波的進場資金，很多不是閒錢，而是借來的錢。房貸增貸、信貸、融資、股票質押，市場已出現「四貸同堂」的現象。有人以千萬身家借千萬入市，多頭時槓桿像是財務效率的代名詞，一旦行情反轉，追繳、斷頭、信用破產的骨牌效應就會接踵而來。指數上漲時，人人都是天才；一旦潮水退去，裸泳者才現形。

歷史上，這種「全民瘋股」的循環，從來不是台灣獨有。1980年代末的日本，正是全球資本羨慕的對象。日經指數逼近4萬點，東京地產富可敵國，公司不務本業轉而投機股票與土地，銀行則無限量放貸助燃。當年日本上班族流傳一句話，說「不炒股就是笨蛋」，全社會的財富想像都被壓縮進了資產泡沫裡。1990年泡沫破裂，日經指數在短短兩年內暴跌近六成，此後日本陷入「失落的20年」。這不只是金融危機，更是一整個世代的生產力與社會信心的崩潰。

這些前車之鑑的共同點，在於「這次不一樣」的幻覺。每一波牛市，都有一個冠冕堂皇的敘事為之背書。1980年代的日本是「日本第一」，今天台灣的故事則是「AI基礎建設長線需求不墜」。這些故事未必全錯，但只要市場情緒開始脫離基本面，只要槓桿開始代替實力，這個故事就會從投資邏輯，變成一個集體催眠。

問題的核心，從來不在股市本身，而在整個社會是否還擁有「工作有意義」的基本共識。股票投資可以是財富管理的一環，但當年輕人覺得，靠著薪水永遠買不起一間房、永遠趕不上資產增值的速度，他們選擇轉向股市，其實是在用腳投票，對這個社會的薪資結構、財富分配與機會不均等說「不」。

政府的責任要在融資水位攀升、投機風氣蔓延之際扮演理性的節制者，也要提出能讓年輕人相信「努力工作仍有回報」的薪資與分配政策。否則等到潮水退去，受害的不會是大戶，而是那些沒有護網就往下跳的普通人、那些還在職場卻因股市而心浮氣躁、無心工作的沉默多數，以及整個國家社會的生產力。