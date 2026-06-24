經濟日報社論／21世紀最重要的競爭是人才

21世紀最重要的競爭是人才。 圖／聯合報系資料照片

台積電（2330）董事長魏哲家日前公開回應賴清德總統：「縱使水電有政府兜底，但台積電未來還是缺人才。」過去半世紀，各國政府最重視的經濟政策是招商引資；從工業區、科學園區到租稅優惠，目標都是吸引企業與資金。然而，當全球進入少子化與高齡化時代後，國家競爭的邏輯正在改變。今天真正稀缺的資源，不再是資本，而是人才。

全球金融市場每天流動數兆美元，資金從不缺乏；真正愈來愈稀缺的，是願意工作、創新、創業、生育並長期定居的人口。聯合國預估，本世紀末超過八成國家將面臨人口減少。日本、韓國、中國、德國、義大利等主要經濟體都已進入低生育率社會。未來最珍貴的資產，不是土地與工廠，而是年輕人口與高素質人才。

加拿大吸引大量技術移民；澳洲將高技能人才列為國家戰略；德國修法放寬專業人才居留資格；日本逐步調整保守的人才政策；新加坡更將人才視為國家競爭力的核心。

優秀人才不僅能創造產值，更能帶來技術、創新能力與國際網絡，其價值遠超過單純的資金投入。對台灣而言，挑戰尤其迫切。

根據國發會推估，未來20年台灣勞動人口將持續減少。從製造業、醫療，到長照產業，缺工已從景氣循環演變為結構性問題。更值得警惕的是，台灣正同時面臨人口下降與人才流失雙重困境。愈來愈多年輕人赴海外求學、工作或創業，原因不只是薪資，更包括職涯發展空間與機會。

因此，人才議題必須提升為國家競爭力核心戰略。台灣未來的人才來源更應設定明確優先順序。

首先是750萬人口的香港，其金融、法律、專業服務與企業管理人才豐富，且與台灣語言文化接近，融合門檻較低。其次是馬來西亞與新加坡華人，多具中英文能力及國際化背景，在科技、金融、醫療與教育領域具有競爭力。第三是越南、印尼等東協國家的優秀年輕人才。若能從移工政策提升至人才思維，建立留學、就業、創業與永久居留的一體化制度，將有助於補充人力並深化與東協連結。

日本與韓國專業人才亦值得爭取。兩國國內競爭激烈，均面臨高齡化與高壓力職場環境，而台灣在生活品質與社會文化方面具有一定吸引力。

然而，要吸引人才，台灣首先必須改變自己。許多外籍專業人士肯定台灣的醫療品質、社會安全與生活便利，但也指出企業文化偏重工時與階層管理、國際化程度不足、英語行政服務不便，以及國際教育資源有限等問題，必須徹底解決。

當各國都在搶人才時，競爭的不是薪資，而是整體生活品質與制度效率。新加坡之所以成為亞洲人才中心，靠的不只是高薪，而是高效率政府、國際化環境、完善居留制度及教育資源。

因此，台灣至少必須完成三項改革：建立更具競爭力的人才制度、提升國際化環境，以及改善專業人才發展條件。除了簡化永久居留程序、擴大國際專業資格承認與增加國際教育資源，更應建立與國際接軌的薪酬制度、放寬跨國人才流動限制，並打造更重視專業與創新的職場文化。

當然，台灣不僅要吸引外國優秀人才，更要設法留住自己的年輕人。如果本國年輕人認為努力無法改善生活、薪資追不上房價、未來缺乏發展機會，那麼再積極的人才政策也只是治標。

20世紀，各國競爭的是資本與工業產能；21世紀，各國競爭的是人口與人才。資金可以快速跨越國界，但願意把人生與下一代留在一個地方的人，卻愈來愈珍貴。

過去台灣靠招商引資創造經濟奇蹟；若要持續維持國際競爭力，則必須從「招商引資」升級為「招商引才」。最成功的國家，不是平均所得最高的國家，而是能吸引、留住與培養人才的國家。對台灣而言，這不只是人口政策，更是未來生存與競爭力的關鍵戰略。