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聯合報黑白集／打腫臉的芒果
正當鳳梨釋迦挨陸委會痛批「仰中共鼻息」，網友「恰好」發現愛文芒果在巴黎精品百貨上架，一顆售價上千台幣，網文稱迅速秒殺。還有旅台法廚聲稱，「全法國都在瘋台灣芒果」。儘管前後任農業部長、駐法代表都高歌外交突破、世界看到台灣，可惜法國媒體並未報導這號稱「世界第一的芒果」。
這波僅見於台灣的「巴黎瘋台灣芒果」，被賴政府官宣，美化為農業擺脫依賴中國。但除了去年，近六年台灣芒果出口，一直是香港占比居冠。總統府秘書長潘孟安在屏東縣長任內，也去香港賣芒果，這算不算仰中共鼻息？
蔡英文吹噓自己率先將芒果打進日韓高端市場，事實上，外銷量就在她任內嚴重衰退。賣不進大陸市場，改銷他國，但冷鏈及空運成本昂貴，再加上關稅，只能轉進小眾市場。即使是高價芒果主要出口國的日本，採購量也逐年銳減，原因是關稅成本使市場競爭力不敵對手泰國的零關稅。
台南盤商說，芒果銷歐數量，比起總產量只是九牛一毛，貿易商要政府補貼才有利可圖，產地收購價並未提高。靠內宣賣芒果，就是打腫臉充胖子，果農怎笑得出來？
賴政府大動員賣四噸芒果到巴黎，寫出一個「遠離中國」的政治敘事。但數字會說話，去年釋迦外銷總值和銷量，遠超過芒果。市場在哪裡，不是大內宣說了算。
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