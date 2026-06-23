聯合報社論／與森崴聯手害慘股民，經濟部能置身事外？

森崴總經理林坤煌6月22日股東會後受訪。記者籃珮禎／攝影

綠電龍頭之一的「森崴能源」因財務出現嚴重危機，今天遭下市，成為首個下市的綠能股。表面上，這是森崴旗下「富崴能源」因承包台電二期離岸風電導致虧損所引發的連鎖效應；實際上，則是民進黨綠能政策規劃及執行千瘡百孔的「照妖鏡」。森崴下市，估計有三萬多股民受害，政府難辭其咎。

富崴能源在二○二○年以六百多億元標下「台電離岸風電第二期」工程，預定二○二五年底完工，併聯發電。取得這項重大標案後，富崴母公司森崴能源一時風光無限，趁勢在第二年底上市，股價一度飆上一九二元的高價。二○二四年八月，森崴旗下另一子公司「又德風電」，更以第一名成績獲經濟部遴選為離岸風電第三階段區塊開發第二期廠商，儼然成為綠能當紅炸子雞。

森崴因承攬台電工程引發的財務危機，事實上去年中即已浮現。但無論經濟部或台電都接受森崴「因疫情和俄烏戰爭導致原物料上漲」的說詞，繼續坐視。至今年第二季，森崴淨值轉為負數，證交所公告森崴六月廿三日下市。消息一出，森崴股價一路雪崩，只剩三元出頭，成為「壁紙股」。

對森崴淪落至此，董事長郭台強聲稱，森崴資本額僅廿七億元，卻承攬台電二期離岸風電的六百多億工程，又耗資一六○億元購買工程船，是「小孩玩大車」所致。但隨著諸多訊息揭露，背後原因並非單純「公司治理」或「財務不佳」問題，而是先有政府決策不當、繼有商人居心叵測，最終則是官員包庇惡果。

台電二期離岸風電是經濟部公開遴選，森崴取得標案也經過公開招標。但森崴資本額僅廿七億元，標案金額達資本額廿餘倍，其子公司富崴是否有能力完成工程，台電顯未準確評估。無論是資金不足導致無法完工，或資金足夠但森崴缺乏履約能力，台電都難辭其咎。若森崴明知資金不足卻仍強行標下此案，背後顯然抱存「炒股」之心理。森崴股價暴漲暴跌，台電都難辭其咎。

森崴取得台電標案，距「又德風電」遴選取得離岸風電三-二期風場，其間長達四年；經濟部和台電對森崴的經營情況應非一無所知，卻還是明知故犯。經濟部對三-二期離岸風電的遴選委員名單刻意保密，究竟是單純遴選失當或人謀不臧，很難不啟人疑竇。

依合約，台電二期離岸風電要求完成卅一座風機，富崴卻只完成一座。為了幫森崴解套，台電曾追加五十五億工程款，結果仍一去不回；加上又德風場也成「爛尾」，郭台強呼籲政府組「國家隊」接手。對於如此甩鍋的無理要求，經濟部長龔明鑫與台電董事長曾文生卻幫森崴緩頰，說「與台電簽約的是富崴不是森崴」、「台電二期已經完工九成以上」等，彷彿事不關己。

更可議的是，從蔡政府至今，龔明鑫、曾文生都是綠能政策的制定者和執行者；兩人在擔任政次任內擬訂能源政策並擔任風電遴選會負責人；如今兩人分別升任經濟部長及台電董事長。亦即，兩人全程參與離岸風電二、三期的規劃與執行。如今森崴下市，除了坑殺三萬股民，離岸風電進度大受影響，政府決策信譽大傷，鉅額公帑被虛擲，兩人豈能無責？

森崴藉由綠能玩弄金權遊戲，正是蔡、賴兩任政府綠能政策的縮影。從政策畫大餅，到資源分配開後門，所謂「綠能國家隊」及「國產化」，實則是讓政商利益深度綁定，造就許多藉由政商關係發財的綠能新貴。森崴玩火自焚被迫下市，是單一個案或者戳破綠能泡沫的鏡子，全民都在等著看。