聯合報黑白集／鐵拳與鐵齒

教育部長鄭英耀。中央社

韓劇「鐵拳教育」引發強烈迴響，立委直言很多劇中情節在台灣真實上演，讓國人產生共鳴，反映社會的擔憂；教育部長鄭英耀卻表示，「我不認為那是共鳴」，堅稱台灣教育一直往好的方向改革。官方自信與民間感受形成強烈落差，當鐵拳教育遇上鐵齒部長，台灣教育困境依舊難解。

二〇一九年蔡政府為解決不適任教師問題，教育部主導修法推動「校事會議」，結果矯枉過正，幾年來不斷惡化親師生關係，最近更爆發多起霸凌、衝突，讓問題浮出水面。

教育部近來技術性提高檢舉門檻、刪除匿名檢舉、限制處理範圍等，鄭英耀自信表示，校事會議改革今年一月上路後，檢舉案例明顯下降，預期未來親師生關係將更和善。

官方雖然優化帳面數據，但若深入教育現場氛圍，老師早已瀰漫「不能管、不敢管、不想管」的消極態度。立委葉元之更透露，學生甚至在網路分享，逼退討厭老師最簡單的方式就是檢舉性平，連鄭英耀也坦言知道此事。

其實教育環境並未改善，而是老師心態被迫改變，既然「師不聊生」，只好明哲保身。韓愈「師說」：「師者，所以傳道、授業、解惑也」，但當老師自己都很困惑，如何傳道授業？

戲劇化的鐵拳教育固然療癒人心，但若敲不醒現實中的鐵齒官員，台灣教育真正的危機，恐仍埋在冰山之下。