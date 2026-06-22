經濟日報社論／矽盾之外的真正考驗

半導體示意圖。 路透

在G7峰會期間，美國總統川普再度拋出震撼彈。他不但宣稱美國將在2029年前掌握全球半導體產業半壁江山，更揚言未在美國設廠的晶片業者將面臨高達200%的關稅壓力。這番言論立刻引發全球科技產業震動，也讓台灣社會再次面對一個無法逃避的問題。當世界最重要的科技強權決定重建自己的半導體版圖時，台灣究竟該如何看待自己的未來。

多年來，半導體一直被視為台灣最重要的經濟命脈。從晶圓代工到封裝測試，從材料設備到完整供應鏈，台灣建立起全球少有的產業聚落。這不只是企業家的成功，更是數十年來工程師、研究人員與產業政策共同累積的成果。如今全球超過半數先進晶片仰賴台灣生產，這樣的地位確實令人驕傲。

但驕傲有時也可能變成危險的麻醉劑。

川普一再宣稱台灣「偷走」美國的晶片產業，這種說法顯然忽略了全球化分工的歷史脈絡。美國企業專注設計與創新，台灣企業專注製造與良率提升，雙方其實是在市場機制下形成互利關係，而非零和競爭。許多國際分析也指出，台灣半導體優勢來自長期投資、人才培育與供應鏈整合，而非任何人所謂的掠奪。

但政治人物未必是按照歷史事實做決策，而是按照國家利益採取行動。對美國而言，晶片不只是產業，更是國家安全。從人工智慧到軍事科技，從雲端運算到量子技術，半導體已成為國力競爭的核心資源。因此美國推動製造業回流並非短期口號，而是長期戰略。

許多人以為這只是川普個人的風格，其實未必如此。即使在川普之前，美國已透過補助、法規與產業政策鼓勵晶片回流。川普上任後只是把這股趨勢推向更激烈的方向。關稅、投資誘因與供應鏈重組，都是同一套戰略中的不同工具。

對台灣而言，最值得警惕的並非200%關稅究竟會不會真的實施，而是這些威脅背後透露出的思維轉變。過去，美國希望台灣成為可靠的製造夥伴。如今，美國更希望台灣成為美國本土產業重建的投資者與協助者。角色正在改變，遊戲規則也正在改變。

近年來，台灣企業已陸續前往亞利桑那州、德州投資。從企業角度來看，這是分散風險與接近客戶的合理選擇。但從國家角度來看，如果核心技術、人才與供應鏈持續向外流動，台灣未來是否仍能維持今天的競爭優勢，便值得深思。

有人認為，只要台灣掌握最先進製程，就不必擔心被取代。問題在於，技術領先從來不是永久保證。歷史上沒有任何產業霸主能夠只依靠過去的成功持續領先。從鋼鐵到造船，從家電到面板，每個產業都曾出現過看似無法撼動的王者，但歷史證明王朝總會崩塌，新科技總會取代舊技術。

真正的競爭力從來不是某一座工廠，也不是某一項製程，而是不斷創新的能力。

因此面對美國的壓力，台灣最需要思考的不是如何守住今天，而是如何創造明天。如果未來先進製造逐漸分散至全球各地，台灣還能依靠什麼保持不可取代性。答案或許不是更多工廠，而是更多原創技術、更多基礎研究、更多系統整合能力，以及更多世界級人才。

更重要的是，我們不能把所有希望寄託在單一產業身上。半導體固然重要，但是一個成熟的經濟體不能只有一根支柱。人工智慧軟體、數位服務、生技醫療、綠色能源與文化創意，都應成為下一階段發展的重要方向。否則一旦全球供應鏈出現重大變化，台灣承受的衝擊將遠超過一般人的想像。

矽盾或許能保護台灣一段時間，但無法保護台灣永久。唯有讓創新成為新的護城河，讓人才成為新的戰略資源，讓產業持續向上升級，台灣才能在下一場全球科技競賽中，繼續站在世界舞台的中央，而不是成為大國博弈的棋子。