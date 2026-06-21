聯合報社論／藍營爭取美中平衡，綠營冷言冷語諷刺了誰

國民黨主席鄭麗文6月17日舉行美國行記者會。法新社

國民黨主席鄭麗文訪美返台，正值台中市長盧秀燕訪歐歸來，而立法院長韓國瑜則正將啟程訪問華府，顯示藍營極力爭取台灣與美中歐關係的平衡。民進黨罔顧自己執政角色的偏執且懈怠，卻極力貶抑鄭麗文此行的意義；殊不知，在美中之間求取平衡，扭轉台灣被當成「棋子」的地位，是國家追求和平的重要手段。在國民黨希望化解美國疑慮、重建國際信任之際，民進黨卻還停留在「親美反中」的舊框架，賴政府完全辜負了人民的託付。

鄭麗文返台後又接受外媒專訪表示，國民黨反對台獨，這點與大陸國家主席習近平立場一致，但如果台灣沒有宣布獨立，大陸仍武力犯台，「我們會戰鬥，我們一定會還擊」。鄭麗文不僅爭取美中之間與兩岸之間的平衡，更用反對台獨但也反對武統、努力避戰但也努力備戰、追求和平但也不放棄自我防衛的表態，來回應美方對國民黨立場的疑慮，並澄清民進黨的扭曲。

鄭麗文訪美前，美國在台協會處長谷立言就罕見直白表示，美國各機構會問到，國民黨領導層是否正在根本改變黨的政治取向，鄭麗文此次訪美是「釋疑」機會。就外交官而言，谷立言針對駐在國最大在野黨領袖的談話，既粗魯又無禮；但他的態度反映了當前美國華府除川普之外的政治氛圍，並且說明了鄭麗文必然要面對的質疑，但同時也為綠營提供了見縫插針的機會。來自綠營的嘲諷、謠言與放話，一路相隨。

諷刺的是，賴清德總統上任至今仍然無法過境美國本土，美國對台軍售則持續延宕，美國總統川普更毫不掩飾地散播「疑賴論」，綠營卻對鄭麗文訪美大力製造「疑鄭論」。其實，賴政府在跪舔美國之餘，對外壟斷台美溝通，對內拒絕朝野溝通；這種情況提高了美國對鄭麗文和國民黨立場的疑慮，也增加了鄭麗文訪美的困難與挑戰。

鄭麗文努力向美國解釋國民黨的立場，強調台灣必須持續強化國防、提升自我防衛能力，同時也必須暢通兩岸的對話與交流，降低誤判、維護台海和平。她相信只要建立在中華民國憲法的一中原則和九二共識的基礎上，就能維持兩岸和平。她也明確表示，一國兩制在台灣難以被接受。她更期待美中重建對話與合作，將地緣政治上的第一島鏈轉化為「和平與繁榮之鏈」。

鄭麗文的主張被美方部分人士認為熱情、理想，但天真。她很難改變美方人士的偏見，但這趟行程已讓她更深刻認識美中台關係的本質，除了表態台灣不獨，大陸犯台一定戰鬥還擊之外，也考慮提出國民黨自己的國防法案和國產無人機計畫。從另一個角度看，這應有助於打破賴政府的壟斷與黑箱，以務實而負責的態度，提出更讓人民信服的政策，強化在野黨監督制衡的能量，也擺脫民進黨抹黑抹紅的泥巴戰術。

事實上，從鄭習會到訪美行，鄭麗文展現了國民黨重新平衡處理台美和兩岸關係的企圖。如果加上盧秀燕三月訪美、六月訪歐，以及韓國瑜五月訪歐、六月訪美，整體來說，國民黨正在堆疊建構能夠因應全球地緣戰略變化的多元能量。令人感嘆的是，藍營領導層努力在美中之間取得平衡，而賴清德連過境都成問題，綠營卻只會說風涼話，但和平難道不是台灣人民想要的？

賴政府原應對追求和平負更多責任，綠營光批鄭麗文無法為自己加分，更不可能為賴政府外交帶來突破。綠營嘲諷鄭麗文遭到美方降格接待的羞辱，但賴清德從過境受阻到台獨遭警告，被搧的耳光難道不夠火辣？