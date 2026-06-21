經濟日報社論／美伊紛擾難解 攪動全球經濟

美國總統川普與以色列聯手對伊朗發動軍事打擊時，外界普遍認為這將是一場典型的「非接觸式戰爭」：依靠空中優勢、精準導引武器與情報能力，在極低成本下迫使對手屈服。 歐新社

美國與伊朗簽署停火諒解備忘錄，國際油價回落、全球股市上揚，市場似乎看見了久違的和平曙光。然而，若從戰略層面檢視這場持續百餘日的衝突，所呈現的並非勝利者的凱歌，而更像是一場霸權神話遭遇現實撞擊後的挫敗與反思。

這場戰爭從一開始便被賦予極高的政治與戰略目標。美國總統川普與以色列聯手對伊朗發動軍事打擊時，外界普遍認為這將是一場典型的「非接觸式戰爭」：依靠空中優勢、精準導引武器與情報能力，在極低成本下迫使對手屈服。

當時華府設定的目標十分明確：削弱伊朗軍事能力、摧毀其導彈工業、終結代理人武裝的威脅，並徹底消除伊朗獲得核武的可能性。然而，一百多天過去，現實卻與預想大相逕庭。

對伊朗而言，面對美以聯手的軍事優勢，正面決戰並非最佳選項；但掌握全球能源運輸命脈，卻是其最有力的戰略籌碼。全球相當比例的石油與天然氣運輸必須經過荷莫茲海峽，一旦受阻，國際能源市場便立即陷入震盪。事實證明，伊朗精準掌握了美國的軟肋。

油價不只是經濟問題，更是政治問題。能源價格攀升將直接衝擊美國民眾生活與選舉支持度。因此，當海峽封鎖引發全球能源恐慌之際，美國的優先目標逐漸由「伊朗去核化」轉變為「恢復航運暢通」。戰爭目標的改變，往往意味著戰略主動權的轉移。

伊朗憑藉地理位置與能源戰略價值，成功將戰場重心從軍事層面轉向經濟層面。這正說明當代國際政治的一個現實：軍事力量固然重要，但未必足以解決所有問題。

更值得注意的是，這場衝突也暴露出美國與以色列之間的利益裂痕。

對以色列而言，伊朗核能力與代理人武裝始終是國家安全的根本威脅；對美國而言，維護全球能源穩定與避免陷入長期戰爭泥潭則更具優先性。當雙方利益出現落差時，即使是最緊密的盟友，也難免產生摩擦。

從更宏觀的角度觀察，伊朗戰爭所反映的，其實是美國霸權運作模式的困境。冷戰結束後，美國曾多次透過軍事優勢改變地區政治秩序。從巴爾幹半島到中東，多數案例都建立在壓倒性的軍事能力之上。然而，當對手具備導彈、無人機、不對稱作戰能力，以及能源地緣政治籌碼時，傳統的軍事優勢便不再能保證政治成果。

這場戰爭真正改變的或許不只是伊朗與美國的關係，而是全球對力量平衡的認知。各國都在重新思考一個問題：當霸權無法輕易達成戰略目標時，國際秩序是否正在進入新的調整階段？

目前簽署的只是諒解備忘錄，後續仍有大量爭議等待談判，包括制裁解除、核設施監管、導彈發展、代理人武裝以及荷莫茲海峽通行安排等問題。美國與伊朗之間長達數十年的互不信任，不可能因一紙文件而消失。更何況，以色列仍可能採取單邊行動，黎巴嫩、敘利亞與加薩等地區的衝突火種也尚未熄滅。只要這些結構性矛盾存在，中東便難以真正迎來長久安寧。

伊朗作為中東最具影響力的區域強權之一，未來仍將持續攪動世局。它既是能源樞紐，也是宗教與地緣政治力量的交匯點；既是美國戰略布局中的挑戰者，也是區域秩序重組的重要參與者。

這場戰爭留下的最大啟示或許是：在高度相互依存的全球化時代，任何國家都難以僅憑軍事力量塑造理想中的世界秩序。當荷莫茲海峽的一艘油輪、黎巴嫩南部的一次空襲，甚至德黑蘭的一項核政策，都足以牽動全球市場與國際政治時，世界早已不是單一霸權能夠任意主導的棋局。

伊朗沒有贏得徹底勝利，美國也未能達成既定目標，但兩者的角力卻再次證明：中東仍是全球最敏感的戰略十字路口。只要伊朗仍然存在於這個權力版圖中心，世局便很難真正迎來平靜無波的日子。