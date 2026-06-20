經濟日報社論／未來升息可能性高 宜順勢而為

央行18日召開理監事會議，決議維持現行重貼現率及房市控管措施，利率連九凍。路透

央行18日召開理監事會議，決議維持現行重貼現率及房市控管措施，利率連九凍。自美伊戰爭爆發迄今，國際油價每桶曾突破110美元，但我國以凍漲油、電價因應，因而目前通膨數據遭人為壓抑，未來國內物價恐易漲難跌，利率仍蠢蠢欲動，因此，受升息影響的各行業從業人員及股市投資人，宜預做準備。

央行通常以國內CPI成長率決定是否升息。目前重貼現率為2%，而央行預估今年CPI成長率為1.91％。若未來CPI增幅超過2％，而央行按兵不動，則消費者易因新台幣購買力大減須增加消費支出，企業則易因資金成本便宜而增加投資，導致物價出現上揚壓力。這造成兩者皆預期通膨將到來，從而形成通膨的「自我實現」。

由於美、伊於17日簽署初步停戰協議，導致央行預期未來油價變動對國內通膨影響有限，故凍漲利率。不過，基於下列兩個理由，未來國內仍有通膨隱憂。

首先，即使美伊簽署協議，但戰爭對煉油基礎設施及供應鏈的破壞，短期內難以恢復。去年布蘭特原油平均每桶69美元，而近來仍超過77美元，若油價短期無法大幅下挫，則會放大今年通膨數據。另一方面，從美伊戰爭開啓迄今，我國政府不斷凍漲或微調油、電價。在預期今年證交稅大幅超徵下，或許能填補中油及台電背負政策補貼的損失。不過，台股目前31倍的本益比遠高於其17倍的長期本益比，顯示我國仍可能面臨AI投資泡沫化，導致未來證交稅大幅減少的風險。

其次，AI基建需求大增導引國內利率及物價上漲。近來券商因股市大漲而大舉借款，導致5年期公債殖利率接近18年來的高點。另一方面，全球科技巨擘擴大投資興建資料中心，對電力、晶片及零組件需求大增，使得生產成本提高。然而，多數消費者習於免費使用生成式AI服務，導致3C產品供應商必須支付權利金以提供消費者這項服務。因此，這些供應商必須提高售價，以反映此兩項增加的成本，故恐加速未來CPI成長率。

上述兩個理由，加上各界預期聯準會今年將升息1碼，使得央行下半年的二次利率決策會議擺蕩於不變或升息半碼至1碼間。台灣央行決策通常以美國聯準會馬首是瞻，且央行和聯準會於同一天發布利率決策，但央行通常升息幅度較小，故無法確定二者同時升息對新台幣匯率的綜合影響。一旦央行及聯準會升息，則會出現贏家與輸家；贏家為金融業，輸家為房地產業，而對內需產業、出口產業及股市影響則尚難預料。

首先，央行升息擴大國內存放款利差，造成金控的銀行子公司利息淨收益增加。不過，若金控的壽險子公司擁有龐大美債部位，則會因債券評價下降而抵銷上述獲利。

其次，房地產業會因央行升息導致房貸利率增加而受創。房貸利率上升造成購屋族還款壓力增加，故降低其買房意願。和前一年相較，目前國內房市成交量大幅萎縮，但價格微幅下挫。若央行升息1碼，將迫使住房賣方有感降價，導致房屋交易量增加。

第三，若新台幣升值，則不利出口商。雖然出口商可從進口原物料、零組件的跌價得到補償，但通常難以完全抵銷其出口損失。相對的，新台幣升值會降低內需產業生產成本，導致其獲利增加。類似推論可用在新台幣貶值的情形。

最後，新台幣升值與否決定台股是否下跌。央行升息造成定存及債券型商品更具吸引力，故降低國人投入台股意願。若新台幣同時貶值，則外資會加速撤離台股。不過，若新台幣升值，則外資更有意願投入台股。過去經驗顯示，此影響更具主導力；換言之，只要新台幣升值，則台股加權指數也會隨之上揚。

有鑑於央行未來升息可能性超過降息，因而各行各業從業人員以及股市投資人宜順勢而為。