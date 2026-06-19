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聯合報黑白集／「其介如石」？
參選高雄市長的綠委賴瑞隆，批評對手柯志恩的孩子在美國工作，結果被一句「你先去問賴總統」堵死。蔣萬安的英語被綠營譏嘲像演講比賽，但相對於賴清德在國際扶輪年會用「台式英語」致詞，兩者一比，批蔣攻勢也自動熄火。
賴總統的言行變成綠營「罩門」，已非新聞。無論黨員或意見領袖，對他一味硬幹的作風私下嘖有煩言，已是黨內公開祕密。「賴不如蔡」之耳語，始終在綠營圈中流傳。但賴總統顯然「其介如石」，對自己半生政治歷練自信滿滿，妥協與謙卑從不在其字典中。
賴總統當然有「自我感覺良好」的理由。證據就是，近期民調顯示反對他的選民仍多於支持者，但比起去年大罷免大失敗時，差距已拉近。亦即，民眾雖對賴清德不滿意，但這一年來在野黨的表現無法說服淺綠選民改變認同，反而還有部分回流。
因此，面對連任挑戰的賴總統自然覺得寬心，自信以民進黨嫻熟的選戰技巧，加上在野陣營習於內耗的「傳統」，包括藍營「太陽之爭」隱然成形，目前這點民調差距足以用戰術來彌補。
倘若如此，下回創下拉尾盤「逆轉勝」、且沒有連任壓力的賴清德，會不會更加篤定自己的主張才是道路與真理？答案不難想見。屆時，「賴神2.0」的台灣，會感到驚濤駭浪的，恐怕不只是藍白支持者而已。
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