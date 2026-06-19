聯合報社論／賴政府要辦賣釋迦的饒慶鈴，卻讓花生落土爛

台東鳳梨釋迦連10年名列全台出口水果前3名，台東縣長饒慶鈴說，出口逾9成集中在大陸及港澳，「不讓農民賣，是要斷他們生路？」 圖／聯合報系資料照片

大陸「海峽論壇」落幕，國台辦宣布擴大採購台東鳳梨釋迦、屏東石斑魚等農漁產品，落實鄭習會十大對台措施。行前遭中央「禁足」的台東縣長饒慶鈴，改以錄影方式參與，陸委會竟疾言厲色揚言要法辦。地方首長努力推銷地方農產，卻遭懲處，何其荒謬！近期國內花生因預期美國花生將零關稅進口，產地花生價格大降三成，毫無作為的農業部竟歸咎有人壓價，揚言稽查。賴政府根本是棄農民於不顧。

賴政府對兩岸交流管制益發緊縮，去年海峽論壇舉辦前，陸委會禁止中央機關人員參與，但對地方政府仍維持基本的行政尊重，僅柔性勸導「建議」勿出席。今年，陸委會直接封殺中央與地方參與，創下地方政府也遭禁足的首例。

中央的「禁足令」早已飽受非議，沒想到，原欲率團出席的饒慶鈴改以預錄影片現「聲」，竟遭陸委會主委邱垂正直接點名將依法查辦。為農民找出路、開拓外銷市場是不分藍綠縣市首長的要務，民進黨政府上台後，兩岸緊繃，台灣農漁產品逐漸失去最大也最有優勢的大陸市場，出口總值近年日漸下滑，去年更比前年衰退近十％。

民進黨政府一心抗中，卻無力開拓足以填補對岸的替代市場，這已是無能。如今縣市首長站到第一線爭取大陸訂單，竟然還遭陸委會嚴詞查辦懲處，其所引用的《兩岸人民關係條例》三十三條之一，不過是行政濫權的擴大解釋。如此滿腦子政治對抗，卻無視農民生計，簡直冷血。

台灣農產品外銷大陸受阻，如今更面臨眾多美國零關稅農產品如花生等的大舉侵台，等於雙重夾殺。五月底一期作花生進入採收期，開盤價每台斤一度僅卅五元，低於過去三年平均價十元以上；雲林花生開盤價較去年同期跌了三成，創近十年新低，農民欲哭無淚。對此，農業部長陳駿季卻聲稱，台美對等關稅貿易協定（ＡＲＴ）尚未生效，一舉將價崩責任全推給「不實謠言」，政府將展開聯合稽查云云，根本在逃避責任。

美國零關稅花生雖尚未正式進口，但加工業者與盤商預期未來有便宜近半的花生原料可用，導致許多業者提前拒絕收購本土花生，這是基本的價格預期心理作用。更可議的是，ＡＲＴ早在二月簽訂，對於其中諸多農產品開放的衝擊，賴政府祕而不宣，農業部更毫無因應。直到四月底，傳出美國花生將以零關稅及豁免防禦措施之雙重利刃攻台，農業部才匆忙提出濕莢收購、輔導轉作、設置乾燥中心、推動國產花生標章等配套。問題是，有用嗎？

農業部的配套措施，迄今仍在原地踏步；稍有進展的國產花生標章，預計七月中公布。但從過去萊豬進口時所推動的「台灣豬」標章經驗，這種既無法律強制力、又無公信力的標章，最後終將流於形式，在價格戰中淪為砲灰。

關鍵在於，國內花生七成用於加工，而未來在雙重優惠下進口的美國花生，價格將只有台灣花生的三分之一；懸殊的價差，必然改變加工市場結構。而依現行法令，美國花生在台加工製成的產品，即被視為「實質轉型」，其原產地可搖身變為「台灣」花生醬、花生糖，身價翻漲，消費者卻難以辨識。反觀美國、歐盟、日本，早已落實花生原料原產地標示，陳駿季卻怠惰以對，未積極邀集衛福部食藥署修法，檢討實質轉型認定及產地標示法規，完全愧對農民及消費者！

過去民進黨靠著無數風吹日曬、手腳布滿老繭的農民支持，方能一步步走上執政之路。如今，他們心中可還有農民？