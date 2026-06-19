經濟日報社論／華許的一小步 Fed獨立性邁一大步

美國聯準會（Fed）新任主席華許17日首次主持聯邦公開市場委員會會議，初試啼聲便不同凡響。路透

美國聯準會（Fed）新任主席華許17日首次主持聯邦公開市場委員會會議，初試啼聲便不同凡響，將貨幣政策的偏向從「鴿語」扭轉為「鷹唳」，彎度比市場預期更為犀利。至少就目前而言，華許這一小步，已使Fed的獨立性邁進了一大步，成功凝聚了Fed內部的共識，聯手對抗川普要求Fed快速、大幅降息的壓力。

這次會議形式上最明顯的改變，就是會後聲明從300多字縮水到132字，完全符合華許「言微、義大（less is more）」的對外溝通立場。內容中刪除原先偏向降息的文字，不再提到就業面可能面臨的風險，只表示通膨仍高於委員會的2%目標，並強調Fed將落實穩定物價使命，暗示Fed的利率決策立場已轉向「鷹派」；聲明中並重申Fed將使銀行體系維持充裕的準備金，則是暗示Fed暫不急於縮減資產負債表。給外界的感覺是「廢話少說」，簡捷明快；而所有決策委員對會後聲明的內容不再出現「異議」，則顯示華許至少在這次會議上已經爭取到同僚的共識。

持平而言，華許就任主席之際所承接的經濟情況並不理想。今年初華許獲得川普提名時，通膨正在緩步下降，華許的確有引導利率進一步下降的條件。孰料2月底川普對伊朗發動戰爭，不僅未能速戰速勝，反而刺激國際能源及肥料、金屬等重要原料價格上漲，通膨因而死灰復燃；而且由於AI資本支出激增，經濟成長並未因為戰爭而轉弱，3-5月平均每月就業人數激增18.8萬人。

由於經濟情勢丕變，原有的降息條件已不復存在。通膨率已連續63個月都超過2%目標，而過去55個月勞動市場都達到或接近充分就業，令決策官員質疑目前的利率水準對經濟是否仍具有適當的約束力。

美、伊停戰協議雖有助於使能源及原料價格回跌，但之前俄烏戰爭、川普關稅，以及現在的中東戰爭，都使民眾對通膨能夠回降到2%的信心大為減弱；加上AI支出激增，眼前的效應就是半導體、電力與營建業勞工需求激增，股市上漲產生的財富效應也使富裕家庭花錢更多，凡此都可能推升民眾的通膨預期。

再者，今年來通膨已經上升，但Fed仍維持利率不變，使實質利率反而下降，等於是一種被動式的寬鬆作法，也使官員質疑目前利率對經濟是否仍具有適當的約束力。歐洲及日本央行已經在過去一周內先後升息；這雖不表示Fed也迫切需要跟進，但已令決策官員對通膨壓力升高更加不安。

華許現在引導Fed政策急轉，無論是基於他本人對貨幣政策走向有了新的體認，還是為了避免自己遭到同僚的強力抵制，都是適當的作法。但這次政策急轉，未必表示華許已經徹底放棄降息。

華許採取的策略可能是「事緩則圓」，畢竟貨幣政策與外交、政治一樣，都是一種將「不可能」轉化為「可能」的藝術。就任之初先持「鷹派」立場，既是為了凝聚內部共識，也希望藉此來穩住通膨預期；另外美國與伊朗停戰，油價回跌，通膨壓力將隨之減輕，這些發展都有可能為降息創造條件。

但華許的最大難題，在於川普要求他大幅降低利率，降到「1%或更低」，完全不在意經濟情勢，而華許現在的作為顯然違逆川普的意旨。華許這套以拖代降的算盤能否如意，首先要看川普能給他多少緩衝的時間；但由於現在離11月國會期中選舉剩不到五個月，川普不大可能寬容華許太久，而且利率不降也將打亂財政部長貝森特「以短代長」的財政操作策略，川普的雷霆之怒及白宮官員的抨擊聲浪隨時都可能降臨。另一項重大變數，則是美、伊停戰協議能否有效落實；一旦雙方再起衝突，油價回升，今年內降息的可能性將徹底消失，升息的機率則大為提高。

無論華許如何盤算，但他現在能走出這一步，確實是在捍衛Fed的獨立性，加上他推動諸多改革措施，也令各界對他主政下的Fed產生新的期待。