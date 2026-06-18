聯合報黑白集／狹心症與紅眼症

陸委會主委邱垂正表示，台東縣長饒慶鈴違反兩岸關係條例相關規定，請內政部了解跟行政查處。 記者曾吉松／攝影

有人一碰到政治，就會變得不正常。例如，大陸最近舉辦「海峽論壇」，陸委會突然禁止地方政府人員參加，台東縣長饒慶齡改用預錄影片發聲，陸委會竟說要「法辦」。歷年參加過海峽論壇的縣市長不下十人，何以陸委會一開口，就能擅自改寫法律？

賴政府沒有意願和能力與對岸對話協商，這就罷了，它竟連在野黨的交流也要禁止，這是「狹心症」作祟。基本心態是：我得不到的東西，你也休想擁有。但從大局看，兩岸政經文化關係千絲萬縷，不可能裝作不存在；若長期互不溝通，豈不是積怨和誤會越積越深，越難消解。

除了「狹心症」，還有一種「紅眼症」，也把政治攪成一池渾水。蔣萬安最近赴新加坡，代表台北市領取「李光耀世界城市獎」特別獎。這原本是全台與有榮焉的事，未料綠營卻大肆抨擊，說他「割稻尾」，收割的全是「前人」的政績，也沒邀跨黨派議員隨行。

事實上，綠營從李光耀城市獎官網挖出的材料，包括北捷的建設、垃圾不落地及U-Bike等發展，不都是北市府提供的資料嗎？綠營民代卻指控蔣萬安，說他只顧個人光環；但這獎不是頒給首都的嗎？

為了選舉，綠營抹煞蔣萬安和台北市的成就，這樣的紅眼症，還真病得不輕。民進黨二十四年贏不了首都市長選舉，它顯然看不清自己的毛病！