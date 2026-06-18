聯合報社論／川普悔不當初的美國對伊朗戰爭

美國總統川普。 （法新社）

美國對伊朗開戰，表面看起來輕而易舉：美國是超級強國，擁有最高性能的武器；伊朗則是閉鎖的中世紀神權國家，歷經多年的國際制裁後，根本不是美國的對手。死亡人數也反映了雙方的實力差距：伊朗有三千多人死亡，美軍則僅廿人因意外喪生。但一百天過去，川普非但無法逼迫伊朗無條件投降，且美軍師老兵疲，彈藥庫存告急，軍費支出已達二九○億美元，只好與伊朗簽下停戰協議。

伊朗能逼美國求和，憑藉的是兩項法寶。其一，是「耐打」的本事。伊朗雖遭美、以地毯式轟炸，卻未喪失反抗能力，仍不斷從地下掩體發射飛彈與無人機，造成波灣國家與美軍基地的相當損傷。其二，是利用低科技的水雷與快艇封鎖荷莫茲海峽，如同握有「超級武器」阻斷全球廿％的油氣運輸。美國雖是原油輸出國，卻仰賴外國煉製的燃料進口；國際油價高漲，間接拉高美國通膨。隨著十一月期中選舉逼近，川普時間已經不多。

川普當然可以選擇派遣地面部隊占領海峽要衝，藉此打破僵局，但這恐難被鐵桿ＭＡＧＡ支持者接受。因此他退而求其次，希望藉外交手段解開海峽封鎖，並在未來六十天的停火期限內，盡快與伊朗談妥核協議，以便在期中選舉前宣布勝利。

目前的停戰協議和未來的核談判，仍存在許多不確定因素。首先，以色列是否配合停戰，停止攻擊黎巴嫩的真主黨，仍是顆不定時炸彈。停戰協議要求所有戰線都要永久且立即結束戰鬥，但以色列仍堅持在黎南駐軍，保留對真主黨反擊的權利。以色列總理內唐亞胡目前民調低迷，極可能在十月的大選中下台；戰爭是他手中最大籌碼，他當然不會乖乖就範。

其次，是荷莫茲海峽的自由通行能否維持。美伊簽署協議後，川普稱船隻可以自由通行，「永遠不會收取通行費」；但伊朗堅持要有主控海峽的權利，且將收取若干服務費。依國際法，天然水道的通行不應收費，但對人工水道如運河，則可收費。伊朗要收多少費用是一回事，但它要彰顯的是自己有權對通行船隻進行管理。

最後，是核協議的談判。這議題，包括濃縮核原料的權利、濃縮鈾的處理，以及核設施的檢視等。川普最在意的，是被批評他談的核協議不如歐巴馬時代的協議；為他辯護者則強調，與歐巴馬時代不同的是，伊朗的關鍵核設施已被炸成廢墟，其濃縮鈾也是廿年來首次停止提煉。

美國最擔心的是，伊朗境內的濃縮鈾，仍可供製造十枚核彈彈頭。事實上，這正是因為川普在二○一八年退出了歐巴馬協議，伊朗才趁機將濃縮鈾純度提升至核武等級；這些濃縮鈾若留在伊朗手中，可能在短時間內即可製成核子武器。雙方可能的妥協是，所有濃縮鈾都在「國際原子能總署」的監督下，就地稀釋。至於低濃度濃縮鈾，伊朗堅持基於醫學與能源需求，它仍有權擁有；美方則願接受伊朗暫停十五年使用，但不能用於軍事用途。核協議談成後，雙方還要再談美國全面解除對伊朗的制裁，並經聯合國及國際原子能總署決議，其間困難可想而知。

川普發動戰爭時，宣稱其目的在摧毀伊朗的彈道飛彈，切斷它對地區代理武裝的支援；但這些，都未列在談判議題上，政權更迭更是遙遙無期。這次停戰協議的主要目的，其實是在重新開放荷莫茲海峽；諷刺的是，這條水道在戰前原本是暢行無阻的。亦即，川普白忙了一百天，耗費鉅額軍費，把波灣盟友都拖下水，還讓自己陷入政治危機。這真是一場糟糕的戰爭。