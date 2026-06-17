聯合報社論／送美夢、附戰爭，年輕世代會歡呼埋單嗎？

教育部長鄭英耀。圖／聯合報系資料照片

為爭取年輕選票，賴政府不斷推出「零到十八歲國家養」、「租屋補助」、「私大學雜費減免」、「職訓補助」等大禮包，撒錢毫不手軟。這些，無論是為了鼓勵生育或減輕青年負擔，都有其正面著眼。問題在，賴總統對於兩岸衝突與戰爭的營造始終不肯鬆手，除加強軍購，甚至要求社會及學生配合軍事動員進行備戰演練。一邊堆築戰爭陰影，一邊鼓吹美好生活願景，賴清德不覺得自我矛盾嗎？他又如何說服年輕世代埋單？

最近教育部一紙公文，又掀起了社會對國家動員學生戰備的恐慌。教育部發布《一一六年度學校青年服勤動員準備分類計畫》，要求學校配合國軍一、二級戒備組織動員學生；若干學校公告後，引發了社會嚴重關注與非議。教育部事後澄清說，所謂「服勤動員準備」，目的只是在加強校園的安全及應變教育，跟軍事動員或「學生上戰場」絕對無關。但這項說法，似乎難以服人。

類似情事，近年一再重演。二○二三年蔡政府任內，民進黨主導的《全民防衛動員準備法》草案，將十六歲以上學生納入動員造冊範圍，引發了「娃娃兵上戰場」的疑慮。不僅如此，當時教育部更發函各級學校，要求調查十六歲以上學生的服勤意願，並發放「青年服勤同意書」供學生簽署。最後，由於社會輿論反對聲浪太大，教育部被迫停止建立學生動員名冊，次年更宣布停止簽署該同意書，並聲稱未來不會再要求學生填寫。

教育部前部長潘文忠的承諾仍言猶在耳，現任教長鄭英耀卻無動於衷。他換個手法、換一套說詞，又要把學生編隊分類，納為國軍作戰、備戰時的側翼及後方支援。這些教育部長，從不問自己是否把學生教養成國家社會需要的人才，卻把學生當成戰爭「備用材料」，不斷想方設法將他們分類、編隊，以配合國軍的戰備所需。如此滿腦子戰爭的政府，盤算的都是兩岸衝突和自己的政治利益，他們的心裡還想得到下一代的幸福嗎？

諷刺的是，過去數十年，民進黨極力反對學校的「軍訓」課程，並要求「教官退出校園」，主張神聖的校園絕對不容黨政軍沾染。才過了幾年，綠營不僅變本加厲以黨政染指校園，甚至隨便端出一個「社會韌性」的口號，教育部即可堂而皇之下令學校把學生分類編組，以「青年服勤」之名讓他們配合軍隊戒備動員。國民黨時代，學生接受軍訓是學習自救技能，這是戰亂年代不得不的準備；而今民進黨執政，卻只想挑起戰端，把學生當成備戰工具及補充人力。這樣的思維，民進黨敢自稱是進步嗎？

人們擔心的，其實不是政府會不會把「學生娃娃兵」送上戰場；人們真正擔心的是，賴政府基本上是抱持「不惜一戰」的心態，一旦戰爭開打，整個成熟的年輕世代就得赴前線接受機艦砲火的鐵血洗禮，接受妻離子散的命運。至於那些學生兵團，不管他們有沒有造冊或簽同意書，都已無關宏旨。因為一旦兩岸開打，他們連課也不必上了，要再過正常的日子也不可能了。

當賴清德提出「新青安」、「零到十八歲國家養」時，聽起來像是一個福利國家的美好計畫，可以鼓勵適婚青年安心住並多生多養；如此，台灣的少子化問題便可迎刃而解。問題是，這類的補助計畫不斷加碼，為何總見不到功效？原因無他，光靠補貼，並無法帶來人生的幸福感；尤其當你仰頭瞻望未來，卻只預見烽火連天、槍林彈雨。在這種心情下，多少年輕人相信自己能給下一代一個幸福的未來？