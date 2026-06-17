經濟日報社論／正視台灣成美最大貿易逆差國

根據美國商務部今年前四個月的統計，台灣對美國出口915億美元，自美國進口200億美元，對美貿易順差高達715億美元，首度超越中國大陸、墨西哥及越南，成為美國最大的貿易逆差來源國。 聯合報系資料照

根據美國商務部今年前四個月的統計，台灣對美國出口915億美元，自美國進口200億美元，對美貿易順差高達715億美元，首度超越中國大陸、墨西哥及越南，成為美國最大的貿易逆差來源國。

對美國而言，貿易逆差往往是其龐大消費市場與美元地位的結果。即使長期存在逆差，美國仍掌握全球科技、金融與創新的主導權。但是在川普「美國優先」思維下，貿易逆差卻代表工作機會流失、製造業衰退及國家利益受損。因此，對美國享有巨額順差的國家，往往成為其要求平衡貿易的對象。

事實上，美國對台灣的逆差近年快速擴大，由2018年的152億美元增加至2025年的1,468億美元。今年台灣對美國貿易順差很有可能會突破2,000億美元，自然將成為美國經貿政策關注的焦點。

然而，台灣與其他主要逆差來源國並不相同。美國對許多國家的貿易逆差，多來自汽車、家電等終端消費產品，屬於企業對消費者（B2C）的交易模式，被視為與美國產業直接競爭。但台灣出口美國主要產品則為半導體、AI伺服器、網通設備及電子零組件等資通訊產品，屬於企業對企業（B2B）的貿易。本質上，這些產品是美國企業生產、研發與創新的重要投入，而非與美國企業直接競爭的終端商品。

從產業鏈角度來看，台美並非競爭關係，而是高度互補關係。美國掌握晶片設計、軟體平台、品牌與市場，台灣則負責先進製造與電子製造服務。以AI產業為例，台灣主要提供晶片製造與硬體生產，美國企業則掌握核心技術、智慧財產權及市場通路。因此，貿易統計顯現的是台灣的順差金額，但美國企業獲得的卻是更高的利潤、技術優勢與品牌價值。從價值創造角度來看，美國其實是台美科技分工的重要受益者。

此外，當前AI已成為全球科技競爭的核心，而先進半導體正是AI發展的基礎。目前全球最先進晶片製造能力仍高度集中於台灣，美國在AI領域的領先優勢，很大程度仰賴台灣供應鏈的支持。

換言之，台灣對美順差並非削弱美國產業，而是建立在強化美國競爭力之上。美國只看到的是貿易逆差，但得到的是科技優勢與戰略利益。

然而，台灣不能忽視美國的政治現實。對川普政府而言，最直接的指標仍是貿易逆差本身。無論台灣的順差是否具有供應鏈互補性，美國企業是否從中獲得龐大利益，當台灣成為美國最大的逆差來源國後，未來面對挑戰已不只是關稅問題，而是如何處理「過大而且快速增加的貿易順差」。

未來美方勢必因台美貿易失衡而可能提出更多要求，包括擴大市場開放、增加採購、提高對美投資、強化供應鏈合作、配合科技管制措施，甚至要求更多高階製造產能赴美投資，台灣所面臨的政治與談判壓力也將越大。

因此，台灣未來對美工作的重點，不應只是說明順差的合理性，而是如何將順差轉化為美國可以接受的戰略價值。一方面必須讓美國理解，台灣順差建立在支撐美國科技競爭力與AI發展之上；另一方面也必須及早準備因應美方可能提出的各項要求，在深化台美合作與維護自身產業利益之間取得平衡。

台灣成為美國最大貿易逆差來源國，顯示台灣在全球科技供應鏈的重要性持續提升，但也意味著台美經貿關係已進入新的考驗。過去台灣擔心的是被美國忽略，如今則必須學習如何面對被美國高度關注。當順差規模愈來愈大，台灣未來需要處理的已不只是關稅問題，而是如何在深化合作、回應美方要求下確保台灣產業的優勢，這將是未來數年台美經貿關係最重要的課題。