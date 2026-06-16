經濟日報社論／務實深耕再生能源供應鏈

務實深耕再生能源供應鏈。 聯合報系資料照

黃仁勳一句「台灣需要更多電力」，以及面對官方「不缺電」保證時那一聲冷淡的「Maybe」，瞬間點燃全民對供電的焦慮。台積電（2330）董事長魏哲家也在法說會上直言憂心供電，賴清德總統更把「綠電極大化」與「強化電網韌性」定調為國家生存戰略。在「算力即國力、電力即產能」的當代，穩定而自主的電力已不只是基礎建設，而是攸關半導體命脈與國家競爭力的戰略物資。

正因如此，我們更不該在此刻對再生能源失去耐心，台灣的綠能版圖其實是一個多元組合：太陽光電與風電之外，宜蘭、大屯山與花東的地熱正加速探勘，日月潭的抽蓄水力默默扮演全國最大的「儲能電池」，圳路與既有水利設施上的小水力也逐步鋪開，各自在基載供電、尖峰調度與分散韌性上，扮演不可取代的角色。

然而過去光電「大躍進」衍生的弊案——從台鹽綠能、力暘案到各地「綠能蟑螂」橫行，已重創綠能的社會形象；近期本土開發商森崴能源因鉅額虧損、淨值轉負而黯然下市，更被譏為「小孩玩大車」，一時之間社會觀感跌到谷底。但理性盤點，必須把「弊」與「業」分清楚。光電弊案的本質，是土地租金、躉購補貼與審查環節的尋租；森崴的困局，則是一家資本額僅27億的公司硬扛600多億工程，又疊加跨境信用與背書保證的財務失控。這些都是治理與財務結構的問題，而非「光」或「風」本身的問題，更不是台灣做不來再生能源的證據。

真正值得珍惜的，是本土綠能背後龐大而紮實的實體供應鏈——重電、海纜、水下基礎、深井鑽探、水力機電與儲能系統。這些是貨真價實的重工業與製造業，而且能橫跨多種電源、彼此共用。地熱開發成本最高、技術門檻最深之處正在「鑽探」，中油已開鑿深達4,000公尺的員山一號深層地熱探勘井，台電盤點深層地熱潛力上看40GW，並訂出2050年6GW目標；抽蓄水力的明潭與大觀二廠合計裝置容量達2.6GW，是吸納太陽光電午後驟降、穩住電網的「護國神潭」。換言之，只要把鑽探、海事工程與重電的本土能量養起來，同一批能力就能同時服務風、地、水多種綠電。

眼前最好的例證，就是重電產業的崛起。在台電「強韌電網計畫」與AI資料中心需求的雙引擎帶動下，華城、士電、中興電、亞力等「重電四雄」訂單能見度直達2030年，華城更打進美國AI資料中心供應鏈，從台灣一路走向全球。這證明只要需求穩定、政策連貫，台灣的電力供應鏈完全有能力長成下一座護國群山。

更深一層看，這也是務實減緩台灣產業K型化的良方。國人就業仍以傳統產業為大宗，面對科技業獨領風騷，傳產勞工難免滋生相對剝奪感，成為社會穩定的隱憂。再生能源所串起的鋼鐵、機械、電纜、船舶、海事工程與鑽井服務，正是把傳產帶上升級轉型、創造大量優質藍領與工程職缺的最佳出海口。

當然，過去主管機關並非全無可議。台灣原本以國產化為核心，奠定了立足本土、進軍區域的良好基礎；惟在歐盟就國產化政策提出WTO諮商時，主管機關未能清楚闡明我方所涉條文的實質影響，便倉促轉向開放，反而動搖了長年投入廠商的信心。地熱與光電也長期苦於地質資料不足、法規卡關與用地爭議。教訓不在於是否該堅持國產化，而在於政策必須穩定、論述必須清晰，不能讓本土供應鏈淪為國際角力下被犧牲的籌碼。

台灣不缺工程能力，缺的是大型複雜基建的專案金融、風險管理經驗。期待政府行政團隊以穩定持續性的產業規劃，務實協助民間發展產業生態系，把台灣的風、地熱與水轉化為攸關國家競爭力的關鍵電力，讓綠能轉型重回正軌，這才是務實而聰明的能源之路。