經濟日報社論／住宅政策失靈 新青安2.0別捨本逐末

青年安心成家購屋優惠貸款精進方案（新青安1.0）7月底將落日，新版內容卻遲未定案。最近財政部等已向政院報告新青安2.0初步方向，維持不變的包括貸款年限最長40年、最高成數八成、五年寬限期。 聯合報系資料照

青年安心成家購屋優惠貸款精進方案（新青安1.0）7月底將落日，新版內容卻遲未定案。最近財政部等已向政院報告新青安2.0初步方向，維持不變的包括貸款年限最長40年、最高成數八成、五年寬限期。

改變的則有，利率補貼逐年退場，即前三年仍補貼2碼（0.5％），三年期滿後再分四年減少補貼，直到歸零。新增三大緊箍咒，針對年收入、房屋總價、申貸年齡設定上限，包括「80條款」，即貸款人年齡及年限相加低於80；而為落實「青年」安心成家，再針對年齡設50歲上限。高價屋門檻擬分台北市、新北市、其他縣市三個類豪宅標準。排富方面，家庭年所得200萬以上不可申辦。

上述決定，和財政部年初徵詢公股八大行庫的意見有些出入，包括公銀一致建議寬限期從五年改回三年；反對利率補貼，理由是新青安2.0即使不補貼利率，維持在2.275%，仍較市場最低的首購利率低一至兩碼，且利率補貼讓公銀承擔利差壓力，對股東也難交代。

其實，青安貸款早在2010~2015年即已開辦第一波，第二波也從2016實施至今，八大公銀都依財政部指示辦理。這次會群起反對利率補貼及五年的寬限期，其實是政府在1.0加碼（額度拉高到1,000萬、期限拉長到40年，寬限期拉長到五年，利息補貼增到2碼），引發了「新青安之亂」，以致民眾申貸爆量，房貸逼近銀行法上限，審核、撥款期拉長，衍生民眾貸款額度、成數不足而違約、解約等糾紛，甚至排擠中小企業貸款，又推高房價及炒房投機、人頭戶及轉租詐貸等亂象。截至2月底，違規貸戶共追回1.1萬件，違約比率6.6%，即知新青安1.0造成公銀鉅額行政負荷。

但是由於年底適逢選舉，行政院傾向維持利息補貼，財政部5月即表態，不會全盤採納公銀「不補貼」的共識，但也不會「全面補貼」，最後將依財源、房市需求、政策效果與市場影響等多項因素通盤考量。結果就是寬限期維持五年、仍有利率補貼，但新增排富、排「非青」、排豪宅等條款。因此，有必要針對新青安2.0的內容，提出一些興革建議。

首先，目前青年面對的是偏高的房價所得比而「買不起」，因此住宅政策的重中之重，在於供給面用政策工具引導房市釋出空屋，以使房價合理調降，進入青年弱勢可以負擔的範圍之內，其效益遠超過任何需求面的工具。

房價未到合理可負擔範圍前，青安貸款的低利補貼和五年寬限期，讓青年弱勢誤以為「付得起」初期利息，短視而產生「買得起」的幻覺，反而讓房價難以下降，使獲貸的青年未蒙其利，先受其害。而因過早進場，而須將未來所得的相當比例，用於五年後驟增的還本付息，淪為80歲還背貸付息的房奴。因此，賴政府仍應將住宅政策重心，放在供給面上，而不是著重在政治上討好，卻誤導年輕人的青安貸款，寬限期應回到三年。

其次，排富條款方面，可能殃及無辜。因為收入高低應和當地的房價一起比較才算公允。六都的房價遠高於偏遠縣市，因此應當根據各地區的房價所得比，因地制宜設定申貸的收入上限，符合青安貸款的初衷。

至於針對年齡特別設定50歲上限，其實是對延後購屋的真正弱勢「二度傷害」，嚴重違反社會公平原則和居住正義。有人要到50歲才能實現首購的夢想，代表至少有長達20年深受高房價之苦。

而新青安2.0的50歲一刀切，相對於49歲時仍可貸款31年的情境，而步入50歲的中年人，可能靠著節衣縮食而終於有些微積蓄，正想可以獲得青安貸款的幫助，實現住者有其屋的夢想時，政府卻不願意雪中送炭，此種「錯失人生最後一次機會」的恐懼，無異是對青年的重大打擊，更讓少子化危機雪上加霜。何況，「80條款」已兼顧銀行的風險管控和首購弱勢的社會公平，實無必要再對50歲以上的弱勢加上年齡歧視。