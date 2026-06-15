聯合報黑白集／選舉不用選成這樣

台北市長蔣萬安。記者黃仲明／攝影

距離年底選戰還有五個多月，但綠營側翼、網軍加上政治人物顯然都已「子彈上膛」。尤其是一級戰區雙北市，瞄準台北市長蔣萬安及國民黨新北市長參選人李四川，從幼兒園畢業歌到三重的發音，都變成操作議題，卻也頻頻翻車，讓人充滿了去年大罷免的既視感。

民進黨提名沈伯洋對決蔣萬安時，就有人預言，所有負面戰術都會出現，「這仗會打得很髒」。果不其然，前兩天陸委會副主委梁文傑稱接獲檢舉，北市有幼兒園畢業歌採用中共建黨百年宣傳歌曲，結果北市教育局一查，根本是同名歌曲，綠營見獵心喜卻成烏龍爆料。

抹紅還不夠，綠營最近還翻出兩年前蔣萬安與韓國啦啦隊員李多慧互動的畫面，攻擊蔣萬安與幕僚殷瑋。當時這段影片沒有人認為有問題，如今卻成了選舉抹黃的招數，簡直汙辱人民的智商。

至於李四川的「待遇」也不遑多讓，他說「三重」的閩南語發音，非常見的「三重埔」，遭到綠營批評。結果網友翻出賴總統、蘇貞昌也是相同叫法，連母語發音也能抹黑，難怪李四川感慨「選舉不用選成這樣」。除了口水，還剩什麼？

去年大罷免之所以被「完封」，就是因為操作過頭，包含青鳥騷擾陸客、當街挑釁立委葉元之等「降智」行為，終而引發人民全面的反感，難道綠營不怕今年再來一次？