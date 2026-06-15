聯合報社論／賴清德三呼「不放棄」，總預算淪選舉攻防

賴清德總統14日出席國際扶輪年會。記者曾原信／攝影

賴清德總統日前為軍購條例無人機預算被刪和總預算延宕，高喊三次「我不會放棄」，形同下達軍令狀；但行政部門並非窮盡朝野溝通的管道，而是持續朝野對抗的老路。行政院長卓榮泰在警察節致詞說溜嘴，「一定要徹底打贏這場選戰」。府院帶頭對抗國會審查預算，扭曲監督制衡的憲政機制，引發外界質疑，賴政府是否啟動選戰模式，將總預算審查視為選舉攻防，形成荒謬的憲政運作。

總預算是國家大政方針的具體落實，國會本於憲政職權為民把關，不能淪為行政部門的橡皮圖章。在實務上，總預算案常見跨年度的協商和審查，無論藍綠執政時期皆然；即使蔡政府完全執政，總預算案亦曾延宕數月才完成三讀，並非今日獨有現象。

歷年預算僵局皆有解套之法，根本之道無非是透過朝野協商與制度性溝通化解分歧。然而，賴政府不但拒絕依法編列軍人加薪、提高警消退休金等預算，並且多次針對國會三讀通過的法案和預算提出覆議、釋憲，甚至不副署、不公布、不執行，去年一整年更深陷大罷免泥沼。賴政府一再違憲亂政，架空國會，朝野毫無互信可言，總預算僵局孰令致之？

相罵就是賴政府最主要的溝通方式。卓榮泰指責立法院不要只會延會，卻排了很多考察和不相關、不急迫的法律案；賴清德更質疑，難道一一五年和一一六年預算要一起審，創下中華民國憲政最荒謬的情況？總統和閣揆的說法極具政治張力，卻忽略國會職權本就包含立法、監督與預算審查，國會並無義務在審查預算期間停止其他憲政功能。況且依據《預算法》，即使總預算卡關，政府仍可動支上年度已核准的經常性、延續性業務預算；行政部門不應雙手一攤，將所有責任都推給預算審查。

事實上，立法院近期仍通過包括海馬士多管火箭系統在內的首批國防特別預算案、ＴＰＡＳＳ通勤月票等卅八項新興民生建設預算、《資源循環推動法》，以及源於「剴剴案」的《兒童托育服務法》等，這些絕非卓揆所鄙視的「不急迫」或「無關民生」的法案。反而是其中總額七一八億元的新興計畫預算一度被行政院卡住，急得桃園市長張善政大喊「整個台灣等卓揆」！

今年度總預算案四月下旬付委審查，各委員會約六月底可完成初審，經立法院長韓國瑜召集朝野協商後，如果行政部門不節外生枝，七月底前可望完成三讀。至於明年度總預算案，主計總處預計八月中旬呈報行政院會核定後，再送立院審查，除非朝野對立惡化或民進黨刻意政治操作，否則應不會發生賴清德所稱「今年和明年預算一起審」的情況。

綠營側翼近日指控，空軍Ｔ─34Ｃ教練機墜毀意外，是因為藍白擋十億元保修預算；但Ｔ─34Ｃ服役至今超過四十年，相關保修、零附件採購及維持經費皆為延續性公務預算，即使總預算尚未完成三讀，空軍早已依法正常動支，保修經費扯上總預算審查是「竹篙湊菜刀」。炒作手法和賴政府屢次哭窮賣慘搞政治鬥爭如出一轍，但消費空軍悲劇更冷血、毫無人性。

當總預算被當成選戰攻防的武器，總預算審查將成為權力對撞的戰場。真正令人憂慮的，不是一次預算僵局，而是朝野都開始接受「預算可以作為武器」的政治邏輯。預算僵局的解方，在於重建協商機制和互信基礎。當執政者將國會監督視為施政障礙、把不同意見當成治理掣肘，連正常的權力制衡都被貼上「荒謬」標籤，那才是台灣憲政運作最值得憂心的訊號。