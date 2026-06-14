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聯合報黑白集／當大老活成「老賴」
民進黨大老、台糖公司前董事長吳乃仁因售地弊案，遭法院判賠一點七億元。吳乃仁逃避拘提、神隱多天後終於向法院報到，法官以他出入高檔餐廳、搭百萬名車、生活豪奢、未據實報告財產狀況等為由，裁定管收。
吳乃仁政壇資歷顯赫，從民進黨內人人尊稱他「乃公」，可見地位之尊；甚至二○一三年吳被判刑定讞，時任台南市長的賴總統還以政治生命擔保其清白。但「乃公」都服刑出獄了，如今又對國營事業「耍賴皮」，賴清德不知要如何交代此事？
雖然八年前吳乃仁宣布「退黨退流」，但顯然仍有相當影響力，否則何能與北檢多名檢察官同桌吃豪奢宴？尤其從吳乃仁妻子及兒女先後分任台苯顧問、董事、董事長及台鋼集團董事，累計爽領數千萬元薪酬，並遭諷「父酬者聯盟」，可見吳家的「實力」並非一般。
但吳乃仁面對台糖討債，卻是經「法院認證」尚有鉅額未償還，仍過著豪奢生活，明明可償債卻故不履行，也未報告財產狀況或提供擔保。吳乃仁到庭辯稱，住所是兒子所有，還出租給他人，自己罹病需由子女照顧。對照吳乃仁子女的社經地位及收入，不禁讓人對吳起了悲憫心：難道其子女真忍見高齡罹病老父進看守所？
曾經的綠營「大老」，活成欠債不還的「老賴」，真是台灣民主奇蹟啊！
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