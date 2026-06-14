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聯合報黑白集／當大老活成「老賴」

聯合報／ 黑白集

<a href='/search/tagging/2/吳乃仁' rel='吳乃仁' data-rel='/2/129800' class='tag'><strong>吳乃仁</strong></a>（圖）政壇資歷顯赫，2013年吳被判刑定讞，時任台南市長的賴總統以政治生命擔保其清白。 圖／聯合報系資料照片
吳乃仁（圖）政壇資歷顯赫，2013年吳被判刑定讞，時任台南市長的賴總統以政治生命擔保其清白。 圖／聯合報系資料照片

民進黨大老、台糖公司前董事長吳乃仁因售地弊案，遭法院判賠一點七億元。吳乃仁逃避拘提、神隱多天後終於向法院報到，法官以他出入高檔餐廳、搭百萬名車、生活豪奢、未據實報告財產狀況等為由，裁定管收。

吳乃仁政壇資歷顯赫，從民進黨內人人尊稱他「乃公」，可見地位之尊；甚至二○一三年吳被判刑定讞，時任台南市長的賴總統還以政治生命擔保其清白。但「乃公」都服刑出獄了，如今又對國營事業「耍賴皮」，賴清德不知要如何交代此事？

雖然八年前吳乃仁宣布「退黨退流」，但顯然仍有相當影響力，否則何能與北檢多名檢察官同桌吃豪奢宴？尤其從吳乃仁妻子及兒女先後分任台苯顧問、董事、董事長及台鋼集團董事，累計爽領數千萬元薪酬，並遭諷「父酬者聯盟」，可見吳家的「實力」並非一般。

但吳乃仁面對台糖討債，卻是經「法院認證」尚有鉅額未償還，仍過著豪奢生活，明明可償債卻故不履行，也未報告財產狀況或提供擔保。吳乃仁到庭辯稱，住所是兒子所有，還出租給他人，自己罹病需由子女照顧。對照吳乃仁子女的社經地位及收入，不禁讓人對吳起了悲憫心：難道其子女真忍見高齡罹病老父進看守所？

曾經的綠營「大老」，活成欠債不還的「老賴」，真是台灣民主奇蹟啊！

社論 黑白集 吳乃仁 民進黨 賴清德 弊案 台糖

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聯合報社論／什麼都推中共認知作戰，國安團隊有何用？

日菲對台灣東部海域啟動專屬經濟海域劃界談判，我外交部讚揚肯定，中國大陸則先後派出海警海事船艦前往巡查執法。國安會祕書長吳釗燮指責中共企圖營造其擁有管轄權的虛假假象，呼籲該海域所有商船拒絕回應中國海警的呼叫；外交部長林佳龍也呼籲大家不要落入中共「假執法、真擴權」的敘事框架和認知作戰操弄。但什麼都推給中共的野心企圖和認知作戰，要這樣的外交國安團隊何用！

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