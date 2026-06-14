聯合報社論／什麼都推中共認知作戰，國安團隊有何用？

賴總統的國安團隊常說「都是中共認知作戰」。圖為國安會秘書長吳釗燮（右）與外交部長林佳龍（左）。 圖／聯合報系資料照片

日菲對台灣東部海域啟動專屬經濟海域劃界談判，我外交部讚揚肯定，中國大陸則先後派出海警海事船艦前往巡查執法。國安會祕書長吳釗燮指責中共企圖營造其擁有管轄權的虛假假象，呼籲該海域所有商船拒絕回應中國海警的呼叫；外交部長林佳龍也呼籲大家不要落入中共「假執法、真擴權」的敘事框架和認知作戰操弄。但什麼都推給中共的野心企圖和認知作戰，要這樣的外交國安團隊何用！

大陸四艘大型公務船到台灣東部海域展開五天的「海上交通專項執法行動」後，陸媒展示執法成果稱，共點驗包括台灣籍漁船在內的過往船舶一九八艘次，還掃測補齊台灣東部海底地圖，並巡查了鋪設海底電纜光纜水域。當大陸宣示未來環台執法將進入常態性「近海治理模式」，吳釗燮不擔心國防安全壓縮、海底電纜保護與兩岸擦槍走火，而是呼籲所有商船拒絕回應中國大陸海警的呼叫；但大陸海警或海事船艦宣稱履行執法管轄權時，台灣能保證拒絕陸方「點驗」的各國船舶安全嗎？各國商船願意陪台灣一起抗中？

賴總統的國安團隊就像個戲班子，永遠只會唱兩句：「都是中共認知作戰」，「台灣要和相同理念國家共同因應」。林佳龍這次又這麼唱，並要各國合作制止中共軍事擴張。但這次引發主權爭議的，就是「理念相同國家」。我方雖高調，卻只見日菲將繼續談判並表態不讓台灣參加。美國沒有支持台灣加入日菲談判，對中共也只輕聲細語敦促停止對台施壓，改和「民選領導層對話」。吳釗燮除了戰狼罵街，有什麼具體作法能為台灣爭取到參與日菲畫界談判，並有效制止中共在台灣家門口執法？

值得注意的是，根據菲律賓外長拉薩洛說法，日菲海域畫界是菲律賓主動提出。日菲聯盟抗中，卻踩著我國主權挑釁中共，後果由台灣承擔。大家只知道賴政府跪舔美日，沒想到連菲律賓都騎到台灣頭上了。最不可思議的是，林佳龍表示，日菲談判，事先有知會我方；但我方未加阻止，反而公開肯定。外交部如此喪權辱國，我國還需要國軍和海巡來捍衛海疆嗎？而決策層級應該不止於外交部長，國安首長甚或賴總統，都難卸主權淪喪責任。

川習會討論台灣議題，美國對台軍售延宕，國際智庫及媒體都觀察到美國對台政策鬆動，並已影響盟國信心。日菲略過台灣啟動劃界談判，就是自力救濟。只有賴政府還用美國國務院「對台政策不變」的說詞粉飾太平，自以為日菲勢力進入東部海域是替台灣抵抗中共。殊不知，當台灣被送上美中談判桌，鄰近國家也會效法川普，將台灣視作對付中共的籌碼。

台灣位居第一島鏈核心，卻被「孤立」在美中談判框架裡，失去話語權。這個趨勢早從去年美中推動元首對話就開始。美國智庫及媒體不約而同建議川普「約束台灣」、「管控美中衝突風險」，或勸告賴政府和緩兩岸關係。但國安團隊對風向轉變感知遲鈍，總以「一切都是中共認知作戰」帶過，無視白宮畫下的隱形紅線。

國安會是總統在國安大政的戰略幕僚，負責前瞻研判，設定主體敘事。但賴總統的國安會淪為用話術話糊弄國人的洗地仔。川習北京會及日菲劃界事件，都是虛化我方主體性的重大事件，國安團隊只會輕浮表演抗中，消極不爭國家主權權益，暴露賴清德對地緣政治變局毫無病識感。諷刺的是，如今連川普也加入「境外勢力」，協同北京認知作戰。國安會既然束手無策，還留著做什麼？