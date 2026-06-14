經濟日報社論／區域投資基金模式值得推廣

捷克參議長韋德齊率團訪台。圖／經濟部提供

捷克參議院議長韋德齊（MilošVystrčil）率領30多位跨產業企業家來訪，和經濟部及國發會就經貿合作和產業鏈夥伴關係進行交流。國發會並宣布將於「中東歐投資基金」中加碼5,000萬歐元在捷克方案，提升台灣和捷克的經貿關係。我們支持這個方案，也認為類似的投資基金可以推展到其他區域，以強化台灣和全球在經濟上的連結，也為台灣傳產找尋出路，減少集中於北美、東協、對岸和西歐的政經風險。

「中東歐投資基金」是在2022年由國發會設立，對有意投資中東歐的台灣企業提供融資，基金規模2億美元，委託台杉公司執行。而在同年稍早，國發會先行設立了「中東歐融資基金」，促進台歐產業合作，規模10億美元，委由中國輸出入銀行執行。同一年對相同地區設立了兩個類似發展基金，委由兩個單位執行，如果是為了產業和外交需要，增加協助的規模，讓不同的機構在執行績效上相互競爭，應不是壞事。

此外，為配合「數位新南向」政策，國發會和台杉、中華電信及東南亞私募基金，在2024年底集資1億美元，設立「東南亞投資基金」，重點在數位轉型和智慧城市輸出的投資。另針對拉丁美洲有個「中美洲經濟發展基金」，更早於1998年和中美洲友邦共同成立，基金總額2.4億美元，由國合會代管，但只能動用孳息來促進對中南美洲的經貿合作。可以看出，這些投資（或融資、發展）基金的設立目的，多為透過提升經貿來強化區域政治或外交關係，所以政治目標超越了經貿目標。然而，目前國際政經環境已有巨大改變，除政治目標仍在以外，經濟目標已顯著提升。

台灣經濟發展已提升到更高水準，各國對台灣經濟合作的期望高於過往，而台灣因出口集中於四大區域，在國際保護主義盛行下面對更大的地緣風險，客觀上更需要平衡地區經貿活動來減少各種風險。因此，將區域投資或發展基金模式擴展到其他地區，值得政府國發會、經濟部和外交部仔細思考落實。

特別值得注意的是非洲地區，非洲雖然和我國距離遙遠，但在運輸科技快速發展之下，距離對經貿已經不是問題。特別是近年來嚴重的自然災害和戰爭逐漸減少，多致力於經濟發展之下，其經濟已獲得顯著提升，逐漸成為一個值得開發的貿易和投資市場。具體而言，撒哈拉沙漠以南的整個「次撒哈拉非洲」，在疫情嚴重的2020年後迄今，平均年經濟成長率大概都在4.0%以上，在全球開發中區域裡，除低於東亞新興地區外，明顯高於其他區域；而較早的2008-2017年期間，其年均成長率也高達4.4%，同樣僅次於新興的亞洲區域。

再進一步觀察個別國家，曾遭遇嚴重種族滅絕的盧安達，目前已經改頭換面，吸引了大量外資，過去十年經濟成長率達到7-8%（2025年更達11%），被稱為「非洲的新加坡」。西非的象牙海岸和塞內加爾，近十年成長率也分別達到6-7%和5-6%；東非的坦尚尼亞和肯亞，成長率都來到5-6.5%，肯亞在非洲以科技見長，更博得「非洲矽草原」之稱。東北非的衣索比亞因政府主導基礎建設和工業園區，吸引了大量紡織和製鞋業進駐。在台灣傳統產業發展困難之下，非洲這些快速發展的國家，提供了一個台商轉進非洲的機會，值得我們把握商機「前進非洲」。若有個「非洲合作發展基金」，協助傳統企業到非洲考察，發掘合作和貿易投資機會，再進一步投資，應可在經貿和政治上都獲得顯著效果。

台灣身處在政經環境變動而財經國力增強的此刻，正是推廣區域投資基金的良機，期待政府勿失良機。